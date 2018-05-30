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Песков - об убийстве Бабченко: Украина стала очень опасным местом для журналистов
30 мая 2018, 14:54 • 67 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным российского журналиста Аркадия Бабченко, убитого во вторник в Киеве.
- Произошла трагедия, погиб гражданин России. Большая семья лишилась своего кормильца, мы соболезнуем родным и близким, - сказал Песков. - Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит.
Убийство Бабченко - далеко не единственная трагедия с представителями СМИ, произошедшая в Киеве. И на это тоже обратили внимание в Кремле.
- В последнее время Украина стала очень опасным местом для журналистов, - заявил Дмитрий Песков. - Там гибнет много людей, много журналистов. За журналистскую деятельность выгоняют из страны, швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым, считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации.
Пресс-секретарь президента ответил на обвинения России, которые в связи с гибелью журналиста уже раздались со стороны украинских властей.
- Это верх цинизма, на фоне такого жестокого убийства, так русофобски сотрясать воздух, вместо того, чтобы говорить о необходимости тщательного расследования, - сказал он.
МНЕНИЕ
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