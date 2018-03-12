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Песков - о критике Путина: Он требовательный начальник. Не критикуют только тех, кто ничего не делает
12 марта 2018, 15:54 • 100 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам критику Владимира Путина в его адрес, прозвучавшую в фильме NBC.
- Работа с президентом всегда сопровождается критикой с его стороны, - сказал Песков. - Мы неоднократно говорили, что он очень требовательный начальник, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженной, иногда менее. Вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не бывает критикуем своим руководством. Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает.
На уточняющий вопрос «Бывают ли случаи, когда вы излагаете не точку зрения Кремля, а собственную?» Песков ответил:
- Я никогда свое частное мнение не излагаю.
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