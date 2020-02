«Пешки на американской шахматной доске»: изменится ли политика США в отношении Украины после попытки импичмента • 133 • Украина Группа американских сенаторов 14 февраля встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Межпартийная миссия призвана укрепить поддержку, оказываемую республике со стороны США, отмечается в заявлении конгрессменов. По мнению экспертов, недавний скандал с импичментом Трампа, поводом для которого послужила Украина, никак не повлияет на политику Белого дома на украинском направлении. Аналитики отмечают, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, поскольку видит в нём важный инструмент сдерживания Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский © Valentyn Ogirenko Группа американских сенаторов прибудет 14 февраля в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил сенатор от Демократической партии Кристофер Мёрфи. «Может, Трампу и сошло с рук коррумпирование отношений США и Украины, но это не помешает нашим попыткам восстановить двухпартийную поддержку союзнических связей», — написал политик в Twitter. NEWS: I'm heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso.



Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can't stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 12, 2020 Вместе с Мёрфи в Киев отправляются республиканцы Джон Баррассо и Рональд Джонсон. Все участники поездки — члены подкомитета сената США по европейскому и региональному сотрудничеству в области безопасности. «Отношения между США и Украиной сейчас важны для нас, как и всегда. Будущее Украины значимо для Соединённых Штатов, и мы должны убедиться, что Украина понимает, что мы воспринимаем её как стратегического союзника», — говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном на официальном сайте Мёрфи. Законодатели отправляются в Киев в составе двухпартийной делегации, чтобы «укрепить поддержку», оказываемую украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Сенатор от Демократической партии Кристофер Мёрфи

AFP

© ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA В сообщении также отмечается, что Кристофер Мёрфи является убеждённым сторонником укрепления американо-украинских отношений. Сенатор бывал в Киеве ещё во время «евромайдана» вместе с Джоном Маккейном: политики активно поддерживали участников антиправительственных выступлений. В колонке, опубликованной в прошлом году изданием BuzzFeed, Мёрфи подверг острой критике Дональда Трампа. По мнению сенатора, в период его президентства американо-украинские связи начали слабеть, а Белый дом предпринимает мало усилий для помощи Киеву. После импичмента Напомним, именно решение администрации Трампа заморозить в 2019 году военную помощь Украине было поставлено в вину главе Белого дома его оппонентами из Демократической партии. По их мнению, президент хотел оказать давление на украинское руководство, чтобы заставить его инициировать антикоррупционное расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Таким образом глава Белого дома якобы хотел получить компромат на Байдена-старшего, который может стать его противником на выборах в Соединённых Штатах в 2020 году. Голосование по импичменту Трампа в Капитолии

Reuters

© U.S. Senate TV/Handout Во время телефонной беседы, стенограмму которой Белый дом опубликовал после начала процедуры импичмента, Трамп попросил Зеленского «разобраться» в ситуации с Джо Байденом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Байден будучи вице-президентом США и спецпредставителем по Украине, добился отставки генпрокурора страны Виктора Шокина. Причиной этого якобы стали планы украинского генпрокурора расследовать коррупционную деятельность компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Впрочем, все попытки демократов сместить Дональда Трампа с поста президента провалились. Импичмент поддержала только нижняя палата конгресса, где Демократическая партия располагает большинством, в то время как сенат полностью оправдал главу государства. Оказавшись в эпицентре американского внутриполитического скандала, украинский президент старался сохранить нейтралитет, отмечают эксперты. В интервью изданию The Times of Israel Зеленский заявил, что он сделал всё возможное для того, чтобы Украина имела прочные и надёжные отношения с США. «Мой подход был и остаётся таким — не допускать вовлечения Украины или кого-либо из украинцев в политическую ситуацию в США. У них своя страна, и они сами решают, как с ней быть. Не хочу, чтобы они втягивали нас в какие-либо дела, имеющие отношение к их внутренней политике», — подчеркнул глава государства. Зеленский повторил эту мысль и в беседе с агентством «Интерфакс-Украина», пояснив, что украинской стороне удалось выйти из сложной ситуации. По его мнению, теперь Киеву гарантированы хорошие отношения с Вашингтоном вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах в США — демократ или республиканец. «Они все — и демократы, и республиканцы — уважают наше поведение в этой ситуации», — уверен Зеленский. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, в Белом доме вряд ли были довольны позицией, которую занял украинский лидер. «Украина могла сыграть важную роль в предвыборной кампании Трампа, но Зеленский не стал этого делать. Поэтому сейчас он уже не представляет никакой ценности для главы Белого дома, однако на саму Украину это не распространяется», — отметил эксперт в беседе с RT. Неудачное вмешательство Следует отметить, что предшественнику Зеленского на посту президента, Петру Порошенко, выдерживать нейтралитет в отношениях с американским политическим истеблишментом удавалось куда хуже. В 2017 году Дональд Трамп даже обращался к генпрокурору США с призывом начать расследование возможных попыток властей Украины (тогда президентом страны был Порошенко) «саботировать» его предвыборную кампанию в 2016 году. Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

Reuters

© Jonathan Ernst Поводом для таких подозрений стала якобы состоявшаяся встреча представителей предвыборного штаба Хиллари Клинтон с украинскими дипломатами и чиновниками во время президентской кампании в США. По информации Fox News, демократы обсуждали с украинской стороной поиск компромата на бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. В НБУ заявили о росте международных резервов Украины Сам Порошенко незадолго до выборов президента США лично встречался с соперницей Трампа Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. Украинский лидер поблагодарил тогда кандидата от Демпартии за поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства. «Отношения Трампа с Петром Порошенко были не очень хорошими из-за того, что бывший украинский лидер открыто «болел» за Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года. Однако это практически не отразилось на характере американо-украинских отношений, потому что для США Украина в первую очередь интересна в плане «сдерживания» России», — считает Михаил Погребинский. По мнению эксперта, в Вашингтоне не воспринимают Владимира Зеленского всерьёз, поскольку считают его неопытным человеком. «Однако в целом сейчас США поддерживают Украину даже больше, чем это было во время президентства Барака Обамы. Это связано с крайне конфронтационным настроем американского истеблишмента по отношению к России», — добавил Погребинский. Российский фактор При этом в Белом доме отмечают, что сейчас никаких предпосылок для заморозки американской помощи Украине нет. «Не буду списывать со счетов имеющиеся у президента механизмы (воздействия. — RT), но я не ожидаю ничего подобного в этом отношении», — заявил исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. В проект бюджета на 2021 финансовый год Белый дом уже заложил $250 млн помощи Киеву по линии Пентагона, а также ещё $115 млн в рамках программы Госдепартамента по оказанию финансовой помощи на военные нужды зарубежным странам. Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сохранение высокого уровня финансовой поддержки Украины со стороны США наблюдается на фоне общего урезания американской помощи другим странам. «Это говорит о том, что тема поддержки Украины очень актуальна для американского руководства», — отметил эксперт. Похожей точки зрения придерживается Михаил Погребинский. По словам эксперта, в конгрессе и сенате США, несмотря на внутренние противоречия, существует двухпартийный консенсус о важности поддержки Украины. Кроме того, Соединённые Штаты совершенно не заинтересованы в прекращении военного конфликта на юго-востоке Украины, потому что это может привести к отмене Евросоюзом антироссийских санкций. Поддерживая антироссийские настроения в Киеве, Вашингтон способствует разладу в отношениях Брюсселя и Москвы, считает эксперт. «Поэтому активные контакты с Киевом будут продолжены вне зависимости от того, кто занимает кресло украинского президента», — полагает аналитик. С этим согласен и Владимир Брутер. «Для США и Зеленский, и Порошенко — просто пешки на американской шахматной доске, которые Вашингтон может в любой момент поменять», — подытожил политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





133 Источник Похожие новости В НАТО призвали Украину продолжать реформы «Укрпочта» приостановила доставку почтовых отправлений в Китай Хитрый план клана Януковича Ну, за «особый статус», не чокаясь! «Пешки на американской шахматной доске»: изменится ли политика США в отношении Украины после попытки импичмента На Украине заявили об угрозе затопления двух шахт Новости партнеров