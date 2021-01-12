Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
Главная / Политика

Пешка США против России: Санду отправилась к Зеленскому по указке Запада

12 января 2021, 21:10  •  74 • Политика
Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Визит президента Молдавии в Киев - это стратегический ход
Майя Санду 12 января отправилась в свою первую рабочую поездку за границу в качестве президента Молдавии. Политик посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой выбор Санду не был случайным, считает известный политолог Михаил Погребинский.
По мнению эксперта, это событие – стратегический ход. Санду в Бухаресте и Вашингтоне дали понять, что она "должна дружить против Москвы", общего с Украиной "врага на востоке".
Дружба Кишенева и Киева, полагает Погребинский, нужна для решения ситуации в Приднестровье. Ведь Бухаресту не нравится, что он не контролируют вторую часть Молдавии, отметил политолог.
Как заявил Погребинский изданию "Комсомольская правда", Санду надеется решить вопрос с Приднестровьем на условиях, которые будут сформулированы США и Европой при участии Румынии.
Украина может предложить Молдавии заблокировать пути поставок различных грузов в Приднестровье, тогда останется лишь воздушный путь, не менее проблематичный. Впрочем, политолог полагает, что таким способом Незалежная спровоцирует новые для себя проблемы. Погребинский отмечает, что до сих пор Россия так и не ввела против соседней страны серьезные санкции. Если Киев перейдет красную черту, то он может лишиться газа.
Также, по словам политолога, Санду продолжит высказываться о том, что, по ее мнению, Крым – украинский. Однако у нее нет права выбора говорить иначе. За нее, как и за Зеленского, уверен специалист, все решения принимает США. Санду – лишь пешка западных игроков.
Любопытно, что первым делом в Киеве Санду прокричала "Слава Украине".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
12 января 2021, 14:45
В России ответили на приглашение Киева предложением по крымскому вопросу
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Д...
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспар...
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить...
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
07 января 2021, 19:15
"А ты, москалык, вже прыихав": Гордон обошёл сам себя после мема о "бараке" Ходорковского
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.