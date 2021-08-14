Пешеход, оказавшийся у военной базы США, вызвал панику у армейцев

Объединённая военная база Анакостиа-Боллинг сообщила о мужчине, который проник на её территорию. Возможно, с оружием. Пешеход вызвал панику у армейцев. Американским солдатам даже дали инструкцию, что делать при встрече с незнакомцем.

На странице базы в Facebook появилось сообщение о потенциально вооружённом мужчине. Якобы его видели на южной стороне возле казарм. Армейцы несколько запаниковали. В посте солдатам советовали бежать, если увидят этого человека. Если вдруг безопасного пути отхода нет, нужно затаиться в любом помещении.

"Забаррикадируйте дверь, выключите свет, отключите мобильный и молчите. Если вы скрываетесь, приготовьтесь к борьбе", - говорится в сообщении.

Чуть позже появилось описание незнакомца: темнокожий мужчина среднего телосложения с дредами средней длины.

Чуть более часа прошло до поста о задержании неизвестного. Военные сообщили, что намерены передать его полиции Вашингтона.

В комментариях пользователи поинтересовались, как удалось обычному человеку проникнуть на военную базу. В Анакостиа-Боллинг ответили, мужчина был всего лишь переходом, который следовал мимо жилых корпусов. При этом американские военные не упустили шанса себя похвалить.

"Наша 11-я эскадрилья сил безопасности вместе с нашими гражданскими партнёрами сделала сегодня невероятное!" – написали в комментариях люди, ведущие страницу Обединённой базы в соцсети.