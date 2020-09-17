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"Пещерная русофобия": Медведев оценил желание Польши арестовать наших диспетчеров

17 сентября 2020, 22:05  •  60 • Политика
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший глава РФ заявил, что отношения между странами соседи загоняют на самое дно
Варшаве нужно перестать заниматься спекуляцией на теме авиакатастрофы борта №1 под Смоленском. К этому призвал власти Польши зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Москва никогда не выдаст своих граждан.
Так он прокомментировал заявление Генпрокуратуры Польши, которая сообщила о том, что Варшава намерена арестовать авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в момент крушения Ту-154 с президентом Лехом Качиньским и большой делегацией польских политиков и чиновников на борту в 2010 году, летевших на памятные мероприятия в Катынь.
"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели – в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", – написал Медведев на своей странице в "Фейсбук".
Он назвал абсурдным план поляков арестовать трех наших диспетчеров. По его словам, то, как ведет себя Варшава по делу о гибели польского президентского лайнера, вызывает лишь сожаление и возмущение. Медведев подчеркнул, что причина авиакатастрофы уже установлена.
"Уровень взаимодействия властей России и Польши (включая президентов и правительства двух стран) по этому делу был беспрецедентным. Хорошо помню этот период", – указал экс-глава РФ.
Нынешние отношения между Москвой и Варшавой Медведев оценил как отвратительные, чему виной является именно Польша, истеблишмент которой делает все, чтобы загнать их на дно.
Ранее представитель польской генпрокуратуры Эва Бялик назвала имена российских диспетчеров, которых жаждет привлечь к делу о катастрофе Ту-154: Павел П., Виктор Р. и Николай К. Однако, как напоминает издание "ФедералПресс", Конституция РФ запрещает выдавать граждан России другим государствам.

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