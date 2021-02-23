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«ПЕС» и «слуги» хотят запретить СМИ и партии, отрицающие «российскую агрессию»

23 февраля 2021, 21:45  •  69 • Украина

Партия «Европейская солидарность» («ПЕС») и партия «Слуга народа» хотят запретить на Украине партии и СМИ, которые позволяют себе «отрицать» «российскую агрессию».

Соответствующий законопроект под номером 5051 о внесении изменений в некоторые акты Украины зарегистрирован в украинском парламенте.

В нем идет речь о наделении полномочиями суды прекращать деятельность любых религиозных организаций по широкому списку причин, а также о регламентировании работы печатных СМИ и теле-, радиоорганизаций, а также деятельность политических партий.

В соответствии с документом, для СМИ устанавливается запрет на разжигание «религиозной розни». Также депутаты хотят наказывать СМИ за «глорификацию» (прославление - ред.) лиц, которые «осуществляли вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины в 2014 году, представителей как вооруженных формирований РФ, так и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных групп и групп наемников, созданных, подчиняющихся, управляемых и финансируемых РФ, а также представителей оккупационной администрации РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали исполнение властных полномочий на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы" и "вежливые военные люди"».

Также документом предлагается запретить «оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году, в том числе, путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как "внутреннего конфликта", "гражданского конфликта", "гражданской войны", отрицание временной оккупации части территории Украины».

Подразумевается законопроектом и ответственность для политических партий, сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Она должна наступить в случае, если суд установит, что они «разжигают религиозную рознь» или же распространяют сведения, которые «содержат оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году». В таком случае Минюст может обратиться в суд с требованием запретить деятельность этих организаций.

Напомним, сегодня в Раду «слугой народа» подан законопроект, который вводит уголовную ответственность за отрицание «российской агрессии».

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