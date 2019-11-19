Первый зарубежный визит нового премьера Молдовы – в Москву

У Майи Санду и Влада Плахотнюка в связи с этим неожиданно совпали интересы

В Кишинёве определились: первый зарубежный визит глава нового правительства Молдавии Ион Кику совершит в Москву 20 ноября. Об этом премьер-министр объявил в понедельник на брифинге после окончания совещания с президентом и спикером парламента.

«На этой неделе мы планируем визит в Москву, который был давно согласован сторонами, но по не понятным для меня причинам откладывался долгое время бывшим премьером»,

– сказал на брифинге Ион Кику и подчеркнул, что сотрудничество с Российской Федерацией имеет огромное значение для Молдавии.

Он отметил, что накопилось слишком много проблем, которые необходимо решить в Москве. Например, давно пора расширить список компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию, решить проблему экспорта товаров через соседнюю Украину, пришла пора продлить сроки беспошлинных поставок молдавских товаров в Россию и, конечно же, одна из главных тем – обеспечение страны российским газом, для чего он намерен встречаться с руководством «Газпрома».

Кику также рассказал, что получил приглашение от главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посетить инвестиционный форум, который состоится 22 ноября в Лондоне.

«Я отправлюсь туда, чтобы обсудить с премьер-министрами соседних стран углубление взаимоотношений, а с представителями ЕБРР – увеличение финансирования инфраструктурных проектов»,

– отметил глава правительства Молдовы.

Кику ещё раз подтвердил, что приоритетом для правительства остаётся «внедрение Соглашения об ассоциации», о чём он уже заявлял в пятницу на встрече с дипломатами, аккредитованными в Кишинёве.

«Отношения с Евросоюзом и внедрение Соглашения об ассоциации остаются главными приоритетами, при этом действия по продвижению реформ будут проводиться в рамках действующего законодательства с учётом мнения таких организаций, как Венецианская комиссия, ОБСЕ, ЕС и другие»,

– заверил премьер-министр.

По его словам, Молдавия будет продолжать «политический, экономический, культурный и гуманитарный диалог со всеми государствами мирового сообщества, в первую очередь с нашими традиционными стратегическими партнёрами».

Также на брифинге глава правительства назвал ложными слухи по поводу того, что «внешние партнёры» недовольны отставкой правительства Майи Санду и собираются приостановить финансовую помощь со своей стороны.

«Совершенно очевидно, что внешние партнёры не поддерживают премьеров, не поддерживают правительства или партии. Внешние партнёры поддерживают Молдову, а их готовность оказать помощь стране тесно связана с тем, как правительство внедряет реформы. В дискуссиях с ними мы подтвердили, что будем соблюдать все взятые обязательства»,

– отметил Ион Кику.

В понедельник глава правительства также встретился с послом Российской Федерации в Кишинёве Олегом Васнецовым. В ходе встречи премьер-министр подтвердил «приверженность правительства Молдовы курсу на укрепление стратегического сотрудничества с Российской Федерацией», сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В беседе с послом РФ премьер «обсудил вопросы упрощения экспорта сельскохозяйственной продукции Молдавии в Россию, вопрос выдачи разрешения для транспортных операторов, а также двустороннее сотрудничество в социальной сфере».

В связи с этими событиями экс-премьер Молдовы Майя Санду уже заявила, что «Россия хочет усилить роль ПСРМ в Молдове», а беглый молдавский олигарх Влад Плахотнюк уверяет, что политикой Молдавии теперь будут управлять из Москвы.

«Конечно, Россия хочет усилить роль ПСРМ в Республике Молдова. Я не знаю, сыграла ли Россия какую-либо роль в падении правительства, но известно, что Додон часто получает указания из Москвы о политических стратегиях», – рассказала Санду в интервью румынскому порталу G4media. Чего только не придумаешь ради оправдания своей отставки!

А Плахотнюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, что не только «Москва будет управлять политикой Молдовы», но и сам Игорь Додон «захочет переориентировать геополитический вектор страны с Запада на Россию».

Таким образом, неожиданно у Майи Санду и Влада Плахотнюка совпали точки зрения и появились общие интересы.