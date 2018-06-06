Первый визит Путина

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Визит к почти председателю

Именно эту страну для своего первого визита Путин выбрал не случайно. Через месяц Австрия станет страной-председателем Евросоюза. Год ее председательства будет очень важным для взаимоотношений России и ЕС. Велика вероятность того, что конфликт на Донбассе будет заморожен, а значит, голоса тех европейцев, кто выступает за снятие антироссийских санкций, усилятся. К числу таких европейцев относится и канцлер Австрии Себастьян Курц. Свою репутацию сторонника сближения с Россией он подтвердил и на встрече с Путиным.

На пресс-конференции по ее итогам Курц заявил, что будет активно поднимать вопрос снятия антироссийских санкций, когда его страна станет председателем ЕС. «Ситуация взаимного выигрыша лучше ситуации взаимного проигрыша», - заметил он. Австрийский канцлер при этом не скупился на комплименты России, назвав нашу страну сверхдержавой. Оба лидера, кстати, отметили, что особых разногласий по отношению к ситуации в Сирии и на Украине у стран нет.

Безусловно, такой настрой Курца во многом объясняется тем, что российско-австрийское сотрудничество базируется на достаточно мощной экономической основе. Среди подписанных во вторник документов особо следует выделить договоренность между Газпромом и австрийской нефтегазовой компанией OMV о продлении до 2040 года контракта на поставку газа в страну, который истекает в 2028 году. Она была подписана в присутствии Курца и Путина. Таким образом, этот контракт стал самым «длинным» из контрактов на поставку газа, заключенным Газпромом в западноевропейских странах.

Однако сближение Австрии и России основано не только и не столько на экономике. Самый молодой (ему всего 32 года) из лидеров стран ЕС Курц четко уловил настроения своих избирателей, которые заметно подустали от набора идей, что годами пропагандировали партии европейского политического мейнстрима. Именно это обеспечило победу его Австрийской народной партии на досрочных парламентских выборах прошлого года. Именно это привело его к власти.

И невозможное возможно

В прошлом году Курцу удалось то, что казалось невозможным. Он вдохнул жизнь в находящегося на грани гибели старожила местной политики – Австрийскую народную партию. Сделал он это путем удачного перехвата лозунгов у главной «несистемной» силы страны – Партии свободы. Борьба с нелегальной миграцией, меры по интегрированию тех мигрантов, что уже находятся в стране, ужесточение политики в отношении беженцев – все эти пункты, обсуждения которых прежде боялись как огня однопартийцы Курца и их традиционные конкуренты социал-демократы, теперь прочно вошли в повестку Австрийской народной партии.

Для обновленных «народников» теперь характерен и определенный евроскептицизм, а так же настороженное отношение к политике Дональда Трампа. Последнее особенно стало заметным после того, как американский президент стал вначале грозить торговой войной с Евросоюзом, а недавно и развязал ее. Войну, в которой потери Австрии будут достаточно существенны.

Всё это, естественно, предопределяет нынешний тренд на сближение страны с Россией. Недаром недавно вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что снятие антироссийских санкций было бы адекватным и желаемым ответом ЕС на торговую войну, объявленную Трампом.

Похожие процессы разочарования в идеях европейского политического мейнстрима сейчас в целом ряде стран Европы. У соседей Австрии – в Венгрии, Италии и с недавних пор, Словении – тоже к власти приходят силы, выступающие за ужесточение политики в отношении миграции, за снижение зависимости от руководства ЕС, настороженно настроенные по отношению к Трампу и выступающие за сближение с Россией. Курц может стать своеобразным лидером этого формирующегося на глазах пророссийского лобби в Евросоюзе. Впрочем, не следует забывать, что политику ЕС все-таки по прежнему определяют страны-экономические лидеры – Франция и особенно Германия. В конечном счете, вопрос о том, быть или не быть антироссийским санкциям решится не в Вене, и даже не в Брюсселе, а в Берлине и Париже. Не без учета мнения Вашингтона, конечно.

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