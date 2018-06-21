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Первый в новейшей истории России: В Калининграде подняли флаг на большом десантном корабле «Иван Грен»

21 июня 2018, 13:39  •  55 • В России

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» подняли Андреевский флаг на новом большом десантном корабле «Иван Грен». Он стал первым десантным кораблем, спроектированным и спущенным на воду в новейшей истории России.

- Корабль получился отличный. Он хорошо будет служить, и все у нас с ним будет получаться! Прослужит больше 30 лет, – говорит президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

Он отмечает, что «Иван Грен» стал одним из самых сложных и передовых кораблей военно-морского флота.

– Корабль не имеет особенно хитрых устройств, - продолжает Рахманов. - Он – десантный, предназначен для того, чтобы брать и высаживать технику, эвакуировать людей и материально-технические запасы. Это боевое судно снабжения военной техникой.

В Калининграде подняли флаг на большом десантном корабле «Иван Грен».Фото: Александр КАТЕРУША

Супер-фокусов и придумывать не нужно было. «Иван Грен» - рабочая лошадка военно-морского флота. У корабля два основных метода выгрузки и погрузки техники, это носовая и кормовая аппарель.

- Это корабль XXI века. Условия для экипажа и для десанта созданы замечательные. В каждом кубрике есть кондиционеры, телевизор, показывающий более 100 каналов, на корабле есть спортзал, медицинский блок с операционной и амбулаторией, - говорит командир большого десантного корабля «Иван Грен», капитан третьего ранга Виктор Васильев. – Боевые качества корабля не в пример выше десантным кораблям предыдущих проектов. Корабль может выполнять как задачи большого десантного корабля, так и широкий круг задач как корабль управления силами десантной операции. Все системы управления и контроля – новые. Реализован безвахтовый метод у механизмов и главных двигателей. То есть это один человек на группу помещений, который сидит в удобном кресле на пульте управления и наблюдает за работой механизмов, систем и устройств.

Государственные испытания военного судна шли долгое время. Доводкой корабля занимались еще целый год после первых заводских ходовых испытаний.

- Корабль показал себя в соответствии с теми техническими заданиями, которые были ему поставлены. Есть, конечно, над чем работать... Это первый десантный корабль, который построен для Военно-морского флота в России. Ведь большинство десантных кораблей строились еще в советское время в Польше.

Почетным гостем церемонии стал внук вице-адмирала Ивана Ивановича Грена – Федор Владимирович Ерохин.

«Иван Грен» из Калининграда отправляется служить на Северный флот.

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В Калининграде подняли флаг на большом десантном корабле «Иван Грен».Фото: Александр КАТЕРУША

СПРАВКА «КП»

БДК «Иван Грен» – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, государственные испытания корабля завершены 2 июня 2018 года.

Сейчас завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта, БДК «Пётр Моргунов», заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года. Проект 11711 – это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-70 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей.

Фотогалерею смотрите ЗДЕСЬ.

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