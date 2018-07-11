Первый в мире атомный фейкомёт • 216 • Аналитика



«Росатом», в свою очередь, опроверг получение каких-либо писем от украинского Минэнерго в означенный период.









Казалось бы, можно смело проигнорировать этот «наброс», раз уж получены официальные опровержения данной информации. Однако остается некоторая вероятность, что тут не все так очевидно, и мы вполне можем иметь дело со своеобразным зондированием украинской стороной общественного мнения на Украине с целью либо просто прояснить настроения электората, либо начать готовить общественное мнение к возможности такого соглашения с «агрессором». И причины для такого допущения есть: данный вопрос является очень чувствительным для Киева, и его желание решить проблему обеспечения украинских АЭС тепловыделяющими сборками собственного производства вполне рационально и понятно.



Немного об истории и сути вопроса. Предполагается, что в результате какого-то соглашения Россия достроит на Украине, в Кировоградской области, завод по производству тепловыделяющих сборок. Соответствующее соглашение было подписано ещё в 2010 году, и по нему предполагалось, что Украина станет владельцем пакета 50% + 1 акция, а «Росатом», соответственно, получит пакет в 50% минус одна акция. Общая стоимость проекта была оценена в 462,5 миллиона долларов. До 70% этих средств должны были формироваться займами, а остальное ложилось на плечи российских и украинских акционеров.



Однако в связи с известными событиями на Украине реализация проекта была приостановлена в 2015 году, ещё до окончания строительства первой очереди. И украинские АЭС остались без собственных тепловыделяющих сборок. Что, как мы понимаем, поставило Украину на грань энергетического краха (в случае, если эскалация конфликта с Россией продолжится).



Не углубляясь в особенности технологического процесса, скажем: в мире мало производителей тепловыделяющих трубок и сборок на их основе. Российские, американские, французские АЭС работают на сборках своего типа, и они ни в коем случае не являются взаимозаменяемыми. То есть нельзя просто обратиться в американскую компанию «Westinghouse Electric» и попросить быстренько заменить российские сборки американскими: это просто технически невозможно. Чтобы подобное стало реальным, американцам необходимо разработать и запустить в серийное производство точный аналог российских сборок. А это и сложно, и затратно. И вряд ли когда-нибудь окупится, потому как конкуренция со стороны «Росатома» велика, и финансовые проблемы американского гиганта являются лучшим тому подтверждением.



Тем не менее, американцы пытались предложить свои сборки Украине. И даже встретили со стороны Киева полное одобрение. Но, увы, подтвердилось очевидное: быстро произведенные «на коленке» сборки, подходящие по габаритам и другим параметрам, оказались далеко не идеальны и потенциально аварийны. Без многолетних испытаний и доводки такие вещи производить все-таки нельзя, и потихоньку это начинают понимать даже наши «небратья».



Завод в Кировоградской области мог стать принципиальным решением этой проблемы. Получив все оборудование для изготовления ТВС по российским стандартам, наладив производство со всеми тонкостями и технологическими нюансами, Украина осталась бы зависимой только от сырья для урановых «таблеток» и некоторых реагентов для их спекания и других технологических процессов. А вот тут найти замену уже гораздо проще, и весьма вероятно, что уже скоро мы услышали бы о начале поставок из США диоксида урана для украинских АЭС. Трусы вместо спутников. Как нам спасти экономику



Такой вариант развития событий стал бы, без преувеличения, настоящей «перемогой» украинских властей. Да, не без сложностей и проблем, но это стало бы началом настоящей независимости Украины от российского ядерного топлива. А потенциально мы получили бы ещё и конкурента на мировом рынке топлива для АЭС. И можно даже не сомневаться, что именно так бы и произошло: о том, как украинские «партнеры» любят перебегать дорогу нашим производителям, мы прекрасно знаем на примере продажи военной техники и оборудования.



Поэтому не будем торопиться. Возможно, то был «атомный фейк», но похоже, возник он не на пустом месте. И российская реакция на этот вброс может стать основанием для начала уже более серьезной игры, результатом которой будет потеря нашего влияния на украинскую энергетику. Со всеми вытекающими последствиями… Украинские СМИ опубликовали «сенсацию» — письмо министра энергетики Украины Игоря Насалика корпорации «Росатом», в котором тот якобы предлагает российскому концерну возобновить некоторые проекты двустороннего сотрудничества. Но сенсация продержалась недолго. Сам Насалик поспешил назвать это письмо фейком и заявил, что у Украины есть только два варианта сотрудничества с Россией по данному вопросу: расторжение контракта и претензии к «Росатому» на сумму 8,5 миллиона долларов либо выкуп доли «Росатома» каким-то зарубежным партнером.«Росатом», в свою очередь, опроверг получение каких-либо писем от украинского Минэнерго в означенный период.Казалось бы, можно смело проигнорировать этот «наброс», раз уж получены официальные опровержения данной информации. Однако остается некоторая вероятность, что тут не все так очевидно, и мы вполне можем иметь дело со своеобразным зондированием украинской стороной общественного мнения на Украине с целью либо просто прояснить настроения электората, либо начать готовить общественное мнение к возможности такого соглашения с «агрессором». И причины для такого допущения есть: данный вопрос является очень чувствительным для Киева, и его желание решить проблему обеспечения украинских АЭС тепловыделяющими сборками собственного производства вполне рационально и понятно.Немного об истории и сути вопроса. Предполагается, что в результате какого-то соглашения Россия достроит на Украине, в Кировоградской области, завод по производству тепловыделяющих сборок. Соответствующее соглашение было подписано ещё в 2010 году, и по нему предполагалось, что Украина станет владельцем пакета 50% + 1 акция, а «Росатом», соответственно, получит пакет в 50% минус одна акция. Общая стоимость проекта была оценена в 462,5 миллиона долларов. До 70% этих средств должны были формироваться займами, а остальное ложилось на плечи российских и украинских акционеров.Однако в связи с известными событиями на Украине реализация проекта была приостановлена в 2015 году, ещё до окончания строительства первой очереди. И украинские АЭС остались без собственных тепловыделяющих сборок. Что, как мы понимаем, поставило Украину на грань энергетического краха (в случае, если эскалация конфликта с Россией продолжится).Не углубляясь в особенности технологического процесса, скажем: в мире мало производителей тепловыделяющих трубок и сборок на их основе. Российские, американские, французские АЭС работают на сборках своего типа, и они ни в коем случае не являются взаимозаменяемыми. То есть нельзя просто обратиться в американскую компанию «Westinghouse Electric» и попросить быстренько заменить российские сборки американскими: это просто технически невозможно. Чтобы подобное стало реальным, американцам необходимо разработать и запустить в серийное производство точный аналог российских сборок. А это и сложно, и затратно. И вряд ли когда-нибудь окупится, потому как конкуренция со стороны «Росатома» велика, и финансовые проблемы американского гиганта являются лучшим тому подтверждением.Тем не менее, американцы пытались предложить свои сборки Украине. И даже встретили со стороны Киева полное одобрение. Но, увы, подтвердилось очевидное: быстро произведенные «на коленке» сборки, подходящие по габаритам и другим параметрам, оказались далеко не идеальны и потенциально аварийны. Без многолетних испытаний и доводки такие вещи производить все-таки нельзя, и потихоньку это начинают понимать даже наши «небратья».Завод в Кировоградской области мог стать принципиальным решением этой проблемы. Получив все оборудование для изготовления ТВС по российским стандартам, наладив производство со всеми тонкостями и технологическими нюансами, Украина осталась бы зависимой только от сырья для урановых «таблеток» и некоторых реагентов для их спекания и других технологических процессов. А вот тут найти замену уже гораздо проще, и весьма вероятно, что уже скоро мы услышали бы о начале поставок из США диоксида урана для украинских АЭС.Такой вариант развития событий стал бы, без преувеличения, настоящей «перемогой» украинских властей. Да, не без сложностей и проблем, но это стало бы началом настоящей независимости Украины от российского ядерного топлива. А потенциально мы получили бы ещё и конкурента на мировом рынке топлива для АЭС. И можно даже не сомневаться, что именно так бы и произошло: о том, как украинские «партнеры» любят перебегать дорогу нашим производителям, мы прекрасно знаем на примере продажи военной техники и оборудования.Поэтому не будем торопиться. Возможно, то был «атомный фейк», но похоже, возник он не на пустом месте. И российская реакция на этот вброс может стать основанием для начала уже более серьезной игры, результатом которой будет потеря нашего влияния на украинскую энергетику. Со всеми вытекающими последствиями… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 216 Источник Похожие новости Трусы вместо спутников. Как нам спасти экономику Юрреализм Москва, купи слона!

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