Первый в истории США трансгендер получил кресло в Сенате. Гаспарян не сдержал иронии

США продолжают бить рекорды на прошедших выборах. Как известно, выбирали в Америке не только президента, но и членов Сената. Так вот, впервые в истории страны место в Сенате займёт трансгендер. И вы не ошибётесь, если предположите, что этот политик принадлежит к Демократической партии США.

Как сообщает The New York Times, место получила Сара Макбрайд. В годы президентства Барака Обамы Сара начала свою политическую карьеру в качестве стажёра. После лоббировала законопроект о правах трансгендеров в Генеральной ассамблее штата Делавэр. А в 2016 году стала первым трансгендером, выступившим на съезде демократов национального масштаба.

Как отреагируют традиционалисты в Республиканской партии США, которые, к слову, упрочили свои позиции в Сенате? Вероятно, так же, как и политолог Армен Гаспарян, успевший оценить новость в личном Телеграм-канале:

"Очередной триумф "дивного нового мира", - иронично отметил Гаспарян.