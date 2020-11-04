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Первый в истории США трансгендер получил кресло в Сенате. Гаспарян не сдержал иронии

04 ноября 2020, 19:40  •  94 • Политика
Первый в истории США трансгендер займёт место в Сенате от штата Делавэр. После известия о новом рекорде "дивного мира" Гаспарян не сдержал иронии.
США продолжают бить рекорды на прошедших выборах. Как известно, выбирали в Америке не только президента, но и членов Сената. Так вот, впервые в истории страны место в Сенате займёт трансгендер. И вы не ошибётесь, если предположите, что этот политик принадлежит к Демократической партии США.
Как сообщает The New York Times, место получила Сара Макбрайд. В годы президентства Барака Обамы Сара начала свою политическую карьеру в качестве стажёра. После лоббировала законопроект о правах трансгендеров в Генеральной ассамблее штата Делавэр. А в 2016 году стала первым трансгендером, выступившим на съезде демократов национального масштаба.
Как отреагируют традиционалисты в Республиканской партии США, которые, к слову, упрочили свои позиции в Сенате? Вероятно, так же, как и политолог Армен Гаспарян, успевший оценить новость в личном Телеграм-канале:
"Очередной триумф "дивного нового мира", - иронично отметил Гаспарян.

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