Первый в истории Австрии "канцлер-пивко": Журналист обратил внимание на скрытый смысл фамилии Бригитте Бирляйн

Временным канцлером Австрии стала глава Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн. Такое решение принял федеральный президент Александер ван дер Беллен.

Бирляйн стала первой женщиной во главе австрийского правительства. Она будет занимать данный пост до проведения новых парламентских выборов.

Непосредственно журналист Дмитрий Смирнов обратил внимание на то, что фамилия Бирляйн (Bierlein) можно разделить на две части.

"Простите мой немецкий, но Bier - пиво, lein - уменьшительно-ласкательный суффикс. То есть у австрийцев теперь канцлером кто?" - пошутил он в соцсетях, намекнув на слово "пивко".

Ранее парламент Австрии с подачи оппозиции принял решение вынести вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Несмотря на это, политик планирует вновь возглавить кабмин.

Напомним, политический кризис в Австрии произошёл после публикации видеозаписи с Ибицы, где лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы провели переговоры с родственницей "российского олигарха", заинтересованной в покупке пакета акций газеты Kronen Zeitung. В обмен она обещала помочь на выборах в октябре 2018 года. Как выяснилось позднее, переговоры были спланированной провокацией.