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Первый в Европе: В Германии зарегистрировали случай заражения новым типом коронавируса
29 января 2020, 01:54 • 7 • В мире
Коронавирус добрался и до Европы, там зарегистрировали первый случай заражения новым типом пневмонии. Диагноз впервые подтвердился у жителя Германии, пишет издание Süddeutsche Zeitung. Предположительно, 33-летний мужчина находился в контакте со своим коллегой из Китая. В амбулаторию поместили еще 40 человек, которые общались с зараженной женщиной.
В Европе зафиксирован первый случай коронавируса. Заболевание подтвердилось у 33-летнего баварца из Штокдорфа, написало издание Süddeutsche Zeitung. Врачи выяснили, что мужчина общался со своей китайской коллегой несколько недель назад. Когда она вернулась на родину, у нее диагностировали новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Германии поместили в больницы еще 40 человек, которые контактировали с заражённой женщиной.
Кроме того, людей, которые общались с пациентом, предупредили о симптомах и мерах предосторожности. При этом медики из Института имени Роберта Коха подчеркнули, что риск распространения заболевания в Баварии низкий, сообщает портал Nation News.
По последним данным, анонсированным агентством Синьхуа, жертвами нового вида коронавируса 2019-nCoV, бушующего в Китае, стали уже 106 человек, а число заболевших перевалило за 4,5 тысячи.
Накануне в посольстве России в Китае уточнили, что в закрытом на карантин китайском Ухане, откуда и началась эпидемия вирусной пневмонии, находятся десятки наших граждан.
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