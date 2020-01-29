Первый в Европе: В Германии зарегистрировали случай заражения новым типом коронавируса

В Европе зафиксирован первый случай коронавируса. Заболевание подтвердилось у 33-летнего баварца из Штокдорфа, написало издание Süddeutsche Zeitung. Врачи выяснили, что мужчина общался со своей китайской коллегой несколько недель назад. Когда она вернулась на родину, у нее диагностировали новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Германии поместили в больницы еще 40 человек, которые контактировали с заражённой женщиной.

Кроме того, людей, которые общались с пациентом, предупредили о симптомах и мерах предосторожности. При этом медики из Института имени Роберта Коха подчеркнули, что риск распространения заболевания в Баварии низкий, сообщает портал Nation News.

По последним данным, анонсированным агентством Синьхуа, жертвами нового вида коронавируса 2019-nCoV, бушующего в Китае, стали уже 106 человек, а число заболевших перевалило за 4,5 тысячи.

Накануне в посольстве России в Китае уточнили, что в закрытом на карантин китайском Ухане, откуда и началась эпидемия вирусной пневмонии, находятся десятки наших граждан.