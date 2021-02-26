Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / Война

Первый удар Байдена: США атаковали объект Ирана в Сирии

26 февраля 2021, 12:05  •  83 • Война
Готовя авиаудар по объекту связанных с Ираном шиитских повстанцев, Пентагон сотрудничал с разведкой Ирака, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова опубликованы на сайте ведомства.
«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», — пояснил Остин.
Он добавил, что атакованная группировка шиитов совершала вылазки в Ираке, действуя в том числе против интересов США. «Наши военные точно знают, куда бить», — подчеркнул американский министр.
Агентство Reuters ранее сообщало, что Штаты могли ударить по объекту Вооруженных сил Ирана в Сирии. «Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на американский и коалиционный персонал в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы этому персоналу», — уточнил впоследствии представитель Пентагона Джон Кирби.
В результате авиаудара «погибла горстка человек» и были разрушены важные объекты на границе Ирака и Сирии, добавил он. Точное число погибших неизвестно.
Эта ответная атака стала первым открытым применением Соединенными Штатами своей военной силы в президентство Джо Байдена. Внимание на это обратило агентство Bloomberg. При этом в сообщении отмечается модель самолета, участвовавшего в налете, — всепогодный истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle.
Ранее по находящейся возле аэропорта Эрбиль (Иракский Курдистан) американской военной базе был нанесен ракетный удар. Погиб гражданский служащий-американец, военнослужащий США и ряд американских специалистов получили ранения. Спустя некоторое время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США оставляют за собой право ответить на эту атаку. При этом представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул в свою очередь, что Вашингтон не хочет эскалации в отношениях с Ираном.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что авиаудар США нарушает международное право, поскольку он был нанесен по территории суверенного государства.
«То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе», — подчеркнул сенатор.
По мнению политика, такие действия могут привести к возникновению «огромного конфликта», поскольку у Сирии также есть современное вооружение. Джабаров отметил, что Дамаск может и имеет право обратиться в ООН с требованием обсудить удар на экстренном заседании.
Последний авиаудар перед февральским налетом США нанесли по Сирии в августе 2020 года. По данным СМИ, сирийские военные не хотели пропускать американский патруль под город Камышлы. Жертвой удара стал один сирийский солдат, еще двое получили ранения.
В том же месяце американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Al-Watan. По данным издания, неизвестные обстреляли базу США в городе Эш-Шаддади на северо-востоке Сирии.
Американские военные наносят авиаудары по сирийской территории уже несколько лет, оправдывая свои действия борьбой с терроризмом и противостоянием «режиму Башара Асада» — законному правительству Сирии.
close
Reuters

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
22 февраля 2021, 11:50
В России ответили на обвинения в «климатической атаке» на США
23 февраля 2021, 00:40
«Украина не будет сопротивляться»: эксперт предположил исход войны с Россией
23 февраля 2021, 02:30
Готовятся к наступлению: на Украине рассказали о действиях ВСУ
25 февраля 2021, 01:15
Вашингтон берет «Троеморье» под своё крыло
23 февраля 2021, 12:35
Учения десанта: украинских военных отправят к границам Крыма
23 февраля 2021, 16:15
«Если бы я знал тогда…»: как СССР и США избежали ядерной войны в 1980-х
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
22 февраля 2021, 21:00
В Киеве опять переворот и снова под присмотром США
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существование США
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнение о блогере
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
21 февраля 2021, 13:50
Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.