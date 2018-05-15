"Первый участок, но очень важный". Владимир Путин открыл Крымский мост

27 месяцев работы, 10 миллионов тонн стройматериалов, 775 тысяч закрученных болтов, 10 тысяч мостостроителей — и вот на полгода раньше срока Крымский мост запущен. Хотя три года назад, когда мост существовал еще даже не на бумаге, а только в виде идеи, в возможность ее реализовать верили далеко не все. Сроки, финансирование на фоне кризиса, технологии, которые до этого объекта нигде не использовались — все было не на стороне строителей. И тем не менее самый длинный мост Европе готов, и с раннего утра среды по нему поедут машины. 15 минут по 19 километровому полотну — и ты в Крыму. 40 тысяч автомобилей в сутки!

«Поехали!»: Владимир Путин на КамАЗе открыл Крымский мост 00:00 00:00

Владимир Путин лично курировал ход работы. Он приезжал сюда, когда только завозили технику, потом когда вбивали сваи, потом когда установили арку, потом когда уже постелили асфальт. Невозможно было представить, что он не приедет на открытие. Это было бы примерно как не прийти на выпускной собственного ребенка.

Как открывали Крымский мост.Завершить стройку века за 27 месяцев - ✓ done

Перед открытием все гадали — на чем Путин проедет по Крымскому мосту? На новом «Кортеже», на российском солнцемобиле, на байке? Все оказалась прозаичней и проще — на колонне строительной техники.

- Поздравляю вас! - обратился президент к строителям. - Первый участок, но очень важный. Очень надеюсь, что и дальше у вас все получится.

Он показал рукой на идущий рядом железнодорожный мост.

- Вы, как и обещали, приехали на открытие моста, - оценили рабочие.

- Конечно! Поехали? - спросил Путин и полез за руль оранжевого «КамАЗа» с эмблемой «Мостотряд-1».

Надпись на табло перед мостом «Проезда нет» сменилась на «В добрый путь!», и колонна тронулась, яростно сигналя. За грузовиками поехали автокраны, за ними бетономешалки.

Все те, кто вложили свой труд в создание Крымского моста, получили право проехать по нему первыми.

Вместе с Путиным в кабине первого «КамАЗа» ехали двое рабочих, успевших за эти 19 километров из Кубани в Крым рассказать ему всю историю стройки.

- Мы все здесь работали не за заработок, а за совесть, - рубил рукой воздух один из них. - Заработок тоже, конечно, но совесть главнее.

- За два года и три месяца построили, - покивал головой президент.

- Да у меня ребенок здесь родился, - признался другой рабочий.

- Под этой аркой когда мы проходим, надо снижать скорость? - поинтересовался президент, подъехав к главной конструкции моста — автомобильной арке.

- Абсолютно не надо, нет никаких ограничений, - ответили ему. - Смело можно ехать 90 километров в час.

На крымской стороне моста шел митинг, поздравляли строителей и всех участников грандиозного события.

- Еще при царе-батюшке люди мечтали построить этот мост! - сказал Путин. - И вот благодаря вашему таланту это чудо свершилось. Спасибо вам! Хочу поблагодарить организаторов проекта, они поставили интересы государства вышел личных. Саперов, экологов, строителей. На этот объект работала вся страна! Это позволит сделать Крым еще сильнее, улучшит жизнь его жителей. Мы будем строить новые мосты, дороги, аэропорты по всей стране!

Речь Путина на открытии Крымского моста.

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