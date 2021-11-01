Первый субъект в РФ: Новгородская область объявила о продлении режима нерабочих дней

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин первым из руководителей российских регионов заявил о продлении режима нерабочих дней в субъекте. Он будет действовать до 15 ноября. Между тем Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время может начаться использование лекарственных препаратов от COVID-19, однако вакцинация остаётся лучшим способом защиты от коронавируса. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин указал, что ситуация с распространением COVID-19 по-прежнему сложная. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости сохраняется в 78 регионах.

Новгородская область стала первым регионом России, которая объявила о продлении нерабочих дней после 7 ноября. Режим продлён до 14 ноября включительно.

«Мы продлим ещё на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадёт целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», — сказала губернатор региона Андрей Никитин.

При этом на весь период нерабочих дней могут быть закрыты торговые точки и заведения, игнорирующие систему QR-кодов.

«Если в магазине, в кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно может продолжить работу в том же режиме при использовании QR-кодов. Если это заведение попадается на игнорировании требований на допуске сотрудников или посетителей без QR-кодов, то для него будут полностью нерабочие дни», — пояснил глава Новгородской области. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, что 20 октября Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов позволено по своему усмотрению принимать решения о досрочном введении или продлении данного режима с учётом актуальной обстановки на местах.

«Сейчас главное — снизить темпы заболеваемости»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся очень сложной. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас главное — снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь», — сказал Мишустин.

Он также сообщил, что кабмин направил почти 11 млрд рублей в качестве дополнительного финансирования на закупку лекарств для заболевших. Это позволит обеспечить препаратами около 2 млн человек. Кроме того, более 5 млрд рублей выделено на закупку концентраторов кислорода с высокой производительностью, а ещё около полумиллиарда рублей производителям медицинского кислорода на закупку нового оборудования.

«Президент поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса по всей стране, обеспечить возможности для повторной прививки. Для этого организована работа прививочных пунктов так, чтобы обратиться в них можно было и сейчас — в период нерабочих дней. Говорили об этом на прошлом заседании координационного совета. Причём весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений», — пояснил глава кабмина.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент под наблюдением медиков находится 1,376 млн пациентов с COVID-19. По его словам, таких пациентов стало на 3,6 тыс. человек меньше, чем днём ранее.

«Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. И это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнёт снижаться. Поэтому режим нерабочих дней, объявленных президентом, мы считаем, сегодня наиболее эффективен в острой ситуации и фактически даёт второе дыхание для регионов», — подчеркнул министр.

Говоря о вакцинации, он заметил, что в России прививку от COVID-19 делают более 650 тыс. человек в сутки — этот показатель не вызывает никаких затруднений для системы здравоохранения. Мурашко добавил, что первым компонентом вакцин привито уже более 58,5 млн россиян.

«Мы видим, и губернаторы также отмечают, что в тех районах, где вакцинировалось больше 60–70% взрослого населения, фактически нагрузка на систему здравоохранения становится минимальной по сравнению с теми районами, где эти цифры пока не достигнуты», — заявил глава Минздрава.

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Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 78 субъектах РФ, стабилизация наблюдается в пяти, тогда как снижение заболеваемости фиксируется в двух субъектах РФ. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

«Несмотря на то, что темп прироста снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано», — заметила она.

Глава Роспотребнадзора также призвала граждан не откладывать визит к врачу в период нерабочих дней, поскольку задержка в оказании медицинской помощи может привести к осложнениям.

«Я бы хотела обратить внимание еще и на то, что эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время», — добавила она, говоря о периоде нерабочих дней в России.

Ранее Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» отметила, что среди полностью привитых коронавирусом заболевают от 2 до 5%, что является «очень хорошим показателем для вакцины». Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сделавшие оба укола практически не заболевают коронавирусом в тяжёлой форме: «Это очень важно. Вакцины защищают от тяжёлого течения и печального исхода».

Совещание Путина с руководством Минобороны

Вакцинация от коронавирусной инфекции является реальным спасением от тяжёлого течения заболевания и летального исхода. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК. При этом глава государства отметил, что в стране складывается очень сложная эпидемиологическая ситуация.

«Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения — только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было», — сказал Путин.

На этом фоне президент поручил Минобороны продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией коронавируса.

«Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что в ближайшее время должны появиться лекарственные препараты против коронавируса, сообщив, что сегодня он разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой Минздрава Михаилом Мурашко, вице-премьером Татьяной Голиковой на этот счёт.

«Всё равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться. И что касается армии, ну, собственно, всех касается, в том числе армии, своевременная ревакцинация. Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду», — пояснил Путин.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу указал, что прививки от коронавируса сделали 95% военнослужащих, а свыше 25% уже прошли ревакцинацию. Он подчеркнул, что вакцинация привела к снижению случаев смертности от COVID-19 в Вооружённых силах РФ по сравнению с 2020 годом.

В России общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 8 554 192 (40 402 за последние сутки). С начала пандемии после заболевания коронавирусом выздоровели 7 381 726 человек (23 187), умерли 239 693 пациента (1155).