Первый совместный визит омбудсменов Украины и России состоится в Омске 16 июня

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Первый совместный визит Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой состоится в Омске 16 июня. Об этом Москалькова сообщила журналистам в Екатеринбурге, где находится с рабочей поездкой.

"Мы обменялись списками из 34 человек. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан Украины и России на территории государств в рамках договоренностей президентов состоится в субботу 16 июня в Омске", - сказал Москалькова.

Москалькова добавила, что Денисова также планирует посетить республику Крым.

"Да, планирует", - сказала уполномоченного по правам человека в РФ, отвечая на вопрос о визите Денисовой в Крым.

Ранее Денисова сообщила, что планирует начать поездку в Россию с Москвы, а дальше отправиться к украинским заключенным в Крыму, где она намерена проверить условия заключения, соблюдения российского законодательства и выполнение Россией международной конвенции относительно граждан Украины.

Москалькова уточнила, что в Крыму ее украинская коллега планирует посетить Владимира Балуху, который был осужден за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также Евгения Панова, Владимира Дудко, Алексея Бессарабова - сотрудников украинских спецслужб, задержанных по обвинению в подготовке диверсий на полуострове.

Также сообщалось, что Москалькова в понедельник, 18 июня, отправится на Украину, где посетит арестованного по обвинению в государственной измене главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Омбудсмен добавила, что также намерена встретиться с еще рядом граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах.

"У нас есть дорожная карта, которая выписана, я говорю о тех этапах, которые уже сегодня определены. И есть договоренности, разрешения, понимание, логистика", - сообщила она во время рабочей поездки.

В частности, по ее словам, в списке значатся российские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, которые были задержаны украинскими пограничниками на границе с Крымом. Также Москалькова побывает у Виктора Агеева и Ларисы Чубаровой, которые были задержаны в ходе конфликта в Донбассе.

Программа совместных визитов уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по посещению находящихся в заключении граждан двух стран рассчитана до августа.

"Мы обменялись списками. У нас расписано все по дням, но есть какие-то и форс-мажоры. Планируем завершить до августа, если не будет никаких препятствий, потому что география посещений очень разбросана - это Челябинск, Омск, Москва, Симферополь, Одесса, Херсон, Киев и другие города", - сказала Москалькова.

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Как подчеркнула в этой связи российский омбудсмен, "очень важно, что президенты поддерживают гуманитарный коридор".

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