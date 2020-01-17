Первый случай заболевания пневмонией неизвестного происхождения зафиксирован в Японии

Как сообщает агентство Киодо, ссылаясь на информацию, полученную из правительственных источников, заболевшего китайца уже выписали из больницы. При проведении анализов на новый тип коронавируса результат оказался положительным.

Известно, что незадолго до этого мужчина побывал в китайской Ухани, где были выявлены первые вспышки опасной болезни.

Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань (провинция Хубэй), где зарегистрирован новый тип коронавируса, сообщает: не исключено, что возбудитель может передаваться от человека к человеку, хотя такой риск и низок. Об этом рассказывает РИА Новости. "По имеющимся на данный момент результатам расследования, явных свидетельств того, что вирус может передаваться между людьми, не выявлено. Вероятность ограниченной передачи от человека к человеку не исключается. Но риск сравнительно низкий", - комментируют в комитете.

Среди множества случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрирован один, когда заболели члены одной семьи. Вирус обнаружили сначала у главы семьи, работающего на оптовом рынке морепродуктов, где предположительно и находился очаг заражения. А потом заболела его супруга. Женщина отрицает, что появлялась на этом рынке.