Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Гарантия на десятилетия вперёд": Индексацию пенсий следует закрепить ...
Румыния отказывается помогать Молдавии
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
Последний указ Медведева перед отставкой: Выделить 127 миллиардов на проект &quo...
Главная / В мире

Первый случай заболевания пневмонией неизвестного происхождения зафиксирован в Японии

17 января 2020, 03:39  •  48 • В мире
В префектуре Канагава был зафиксирован первый в Японии случай заболевания коронавирусом нового типа. Заболевший оказался китайцем.
Как сообщает агентство Киодо, ссылаясь на информацию, полученную из правительственных источников, заболевшего китайца уже выписали из больницы. При проведении анализов на новый тип коронавируса результат оказался положительным.
Известно, что незадолго до этого мужчина побывал в китайской Ухани, где были выявлены первые вспышки опасной болезни.
Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань (провинция Хубэй), где зарегистрирован новый тип коронавируса, сообщает: не исключено, что возбудитель может передаваться от человека к человеку, хотя такой риск и низок. Об этом рассказывает РИА Новости. "По имеющимся на данный момент результатам расследования, явных свидетельств того, что вирус может передаваться между людьми, не выявлено. Вероятность ограниченной передачи от человека к человеку не исключается. Но риск сравнительно низкий", - комментируют в комитете.
Среди множества случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрирован один, когда заболели члены одной семьи. Вирус обнаружили сначала у главы семьи, работающего на оптовом рынке морепродуктов, где предположительно и находился очаг заражения. А потом заболела его супруга. Женщина отрицает, что появлялась на этом рынке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 04:54
"Элементарно": Бабченко объяснил, зачем Зеленский летал в Оман
16 января 2020, 21:09
"Россия переписывает историю Победы": Как в Европарламенте подхватили "польскую простуду"
16 января 2020, 21:09
Метили в протестующих, а попали по дипломатам: Посольство России в Бейруте подверглось "газовой атаке"
16 января 2020, 14:39
В Ираке снова обстреляли военную базу США. Украина предложила удивляющее численностью подкрепление
16 января 2020, 08:09
"Летать на чём угодно, только не на "Боинге": Сатановский дал совет для каждого от менеджера Boeing по качеству
16 января 2020, 04:54
Обещают сделать рывок: В США решили ускорить работы по гиперзвуковому оружию
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 00:24
"Население от этого просто трясёт": Эксперт назвал Мединского "гибридн...
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
17 января 2020, 00:24
"Ох, что творится": Собчак заинтриговало, кто станет новым министром культу...
17 января 2020, 00:24
"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина,...
17 января 2020, 00:24
Последний указ Медведева перед отставкой: Выделить 127 миллиардов на проект "Лид...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
12 января 2020, 09:54
«Асы» Третьего рейха. Феномен огромных личных счетов
11 января 2020, 01:24
Россию обвинили в катастрофе украинского боинга в небе над Ираном (Telegram. Обзор)
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
12 января 2020, 13:09
"Были наводчики, был предатель": Баранец не исключил версию о провокаторе после признания Ирана
12 января 2020, 03:24
"Для Запада всё выглядит так": Что ждёт Россию после отказа платить Украине за Крым?
13 января 2020, 11:54
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.