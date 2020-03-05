|
Первый случай в мире: В Китае рассказали о тяжелейшем осложнении из-за коронавируса
05 марта 2020, 17:35 • 70 • В мире
Врачи больницы в Пекине столкнулись с необычной ситуацией. К ним поступил больной с коронавирусом, но, помимо привычного осложнения - пневмонии, у него был выявлен энцефалит. Медикам пришлось больше месяца бороться за жизнь мужчины, в конечном счёте его удалось спасти, но китайские специалисты призвали коллег по всему миру быть бдительными - ранее случаев, когда COVID-19 поражал нервную систему, не фиксировалось.
Из пекинской больницы выписали 56-летнего мужчину, за жизнь которого медикам пришлось бороться больше месяца. Как рассказали в учреждении, пациент поступил к ним с коронавирусом, но были осложнения. Помимо пневмонии, которая часто сопровождает это заболевания, врачи с удивлением диагностировали у мужчины энцефалит.
В сообщении больницы "Дитань" Столичного медицинского университета Пекина подчёркивается, что это первый подобный случай в мире, поскольку раньше не было известно, что COVID-19 способен давать осложнения на нервную систему.
Так, есть информация о том, что вирус вызывает острый респираторный синдром, травмы миокарда, поражает печень и другие внутренние органы, однако энцефалит у больного коронавирусом был выявлен впервые. Китайские врачи призвали коллег со всего мира обратить на это внимание и учитывать информацию при диагностике и лечении других пациентов.
Там добавили, что поступивший в тяжёлом состоянии мужчина был выписан на 32-й день. 25 февраля он покинул стены больницы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2020, 03:54
|
01 марта 2020, 04:39
|
03 марта 2020, 07:35
|
28 февраля 2020, 20:09
|
29 февраля 2020, 02:39
|
02 марта 2020, 06:39
|
29 февраля 2020, 15:39