Первый случай в мире: В Китае рассказали о тяжелейшем осложнении из-за коронавируса

Из пекинской больницы выписали 56-летнего мужчину, за жизнь которого медикам пришлось бороться больше месяца. Как рассказали в учреждении, пациент поступил к ним с коронавирусом, но были осложнения. Помимо пневмонии, которая часто сопровождает это заболевания, врачи с удивлением диагностировали у мужчины энцефалит.

В сообщении больницы "Дитань" Столичного медицинского университета Пекина подчёркивается, что это первый подобный случай в мире, поскольку раньше не было известно, что COVID-19 способен давать осложнения на нервную систему.

Так, есть информация о том, что вирус вызывает острый респираторный синдром, травмы миокарда, поражает печень и другие внутренние органы, однако энцефалит у больного коронавирусом был выявлен впервые. Китайские врачи призвали коллег со всего мира обратить на это внимание и учитывать информацию при диагностике и лечении других пациентов.

Там добавили, что поступивший в тяжёлом состоянии мужчина был выписан на 32-й день. 25 февраля он покинул стены больницы.