Первый случай: почему конгрессмен-республиканец выступил за импичмент Трампа

Конгрессмен-республиканец Джастин Амаш призвал начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Парламентарий признал, что доказательств сговора главы Белого дома с Россией найти не удалось, однако президент, по мнению Амаша, всё равно «не оправдал доверия общества». Это первый случай, когда отставки Трампа требует его однопартиец. По мнению экспертов, Амаш и те, кто может за ним стоять, хотят проверить, готовы ли сторонники и истеблишмент Республиканской партии поддержать такой шаг. При этом аналитики уверены, что подобные действия не приведут к расколу внутри партии американского лидера.

Член палаты представителей конгресса США, республиканец Джастин Амаш призвал коллег по партии объявить Дональду Трампу импичмент. Об этом он написал в своем Twitter. Амаш стал первым членом Республиканской партии, который поддержал стремление демократов отстранить от власти действующего президента.

Амаш считает, что содержащейся в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера информации достаточно, чтобы начать процедуру импичмента.

При этом Амаш признал, что комиссия Мюллера не выявила фактов сговора президента США и России, но, по его мнению, Трамп не в полной мере содействовал расследованию, не проявлял активности в стремлении обелить своё имя — и уже одно это является достаточным основанием для отставки главы государства.

«Согласно Конституции США, президент «может быть отстранён от должности посредством процедуры импичмента, если он признан виновным в государственной измене, взяточничестве либо других серьёзных преступлениях и правонарушениях». Хотя (в Конституции) не дано определение «серьёзным преступлениям и правонарушениям», контекст фразы подразумевает поведение, которое не оправдывает общественное доверие», — аргументирует Амаш.

Одновременно он обрушился на своих коллег в конгрессе, которые считают, что оснований для импичмента нет. Амаш обвинил их в том, что они не читали итоговый доклад комиссии Мюллера. Особое негодование конгрессмена вызывает тот факт, что за импичмент высказываются только демократы, а не члены Республиканской партии.

«Наша система сдержек и противовесов полагается на ревностную защиту своих полномочий каждой ветвью власти и исполнение ими своих обязанностей согласно Конституции США. Когда верность политической партии или частному лицу берёт верх над верностью Конституции, разрушается верховенство права, которое является основой свободы», — заявил Амаш.

Конгрессмен призвал бояться не отстранения президента от власти, а того, что «из-за напряжённого партийного противостояния», характерного для США, импичмент будет применяться крайне редко. В результате «эта мера не сможет иметь сдерживающий эффект», опасается он.

Here are my principal conclusions:

1. Attorney General Barr has deliberately misrepresented Mueller’s report.

2. President Trump has engaged in impeachable conduct.

3. Partisanship has eroded our system of checks and balances.

4. Few members of Congress have read the report. — Justin Amash (@justinamash) 18 мая 2019 г.

При этом Трамп уже ответил на заявления Амаша, назвав его политическим «легковесом» и обвинив в попытке прославиться весьма «сомнительным» способом. «Джастин — просто неудачник, который, к сожалению, играет на руку нашим оппонентам», — написал президент США в своём Twitter.

Впрочем, Демократическая партия отказалась от идеи импичмента ещё до того, как комиссия спецпрокурора Мюллера опубликовала свой итоговый доклад. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Тем не менее многие отдельные представители Демпартии не оставляют попыток отправить в отставку действующего лидера государства до начала новых президентских выборов осенью 2020 года или после них, если Трамп сможет избраться на новый срок.

Одним из ярых сторонников импичмента является конгрессмен-демократ Ричард Нил. Возглавляемый им комитет по налогам и сборам палаты представителей в начале мая потребовал от Министерства финансов представить налоговую декларацию Трампа за шесть лет с целью найти там какие-либо нарушения. Однако глава минфина Стивен Мнучин отказался это сделать, сославшись на то, что запрос комитета «не имеет обоснованной законодательной цели».

Президент США Дональд Трамп готов переизбраться на второй срок

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Либертарианский кандидат

Конгрессмен от штата Мичиган 39-летний Джастин Амаш не относится к числу известных политиков-республиканцев, и его нельзя считать частью партийного истеблишмента, отмечают эксперты. Амаш родился в США, однако его отец приехал в Америку из Палестины, а мать — из Сирии. Он один из немногих американских политиков, имеющих арабское происхождение. Впервые он попал в конгресс в 2010 году и с тех пор переизбирался дважды.

Сам конгрессмен определяет свои политические убеждения как либертарианские, а не как консервативные. При этом Амаш последовательно критикует внутреннюю и внешнюю политику Трампа. Против его кандидатуры конгрессмен выступал на партийных праймериз 2016 года. Довольно большой резонанс получило заявление Амаша, размещённое в Twitter после встречи американского и российского президентов 16 июля 2018 года в Хельсинки. По выражению конгрессмена, Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным «как глава вассального государства».

Аналитики не исключают, что заявление Амаша об импичменте не является его частной инициативой, а было согласовано с единомышленником и давним соратником — сенатором Рэндом Полом.

«Если это предположение верно, то получается, что Трампу бросает вызов консервативно-либертарианское крыло Республиканской партии», — рассказал в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Стоит отметить, что в марте Амаш в интервью CNN допускал, что может выставить свою кандидатуру на праймериз Республиканской партии в рамках президентских выборов, которые состоятся в 2020 году.

«Я бы никогда ничего не исключал», — заявил конгрессмен.

Правда, как подчёркивает Дмитрий Евстафьев, ни Амаш, ни гораздо более известный и популярный Рэнд Пол, ни любой другой представитель консервативно-либертарианского крыла республиканцев не имеют шансов обойти Трампа, если ситуация в экономике США не станет катастрофической. А этого не предвидится, отметил эксперт.

Антипрезидентская коалиция

Дмитрий Евстафьев считает, что, скорее всего, призыв Амаша объявить импичмент Трампу является «формой зондажа». Во-первых, конгрессмен или те, кто за ним стоит, хотят посмотреть, насколько благосклонно избиратели республиканцев воспримут идею требовать совместно с демократами отставки главы государства в условиях, когда юридических оснований для импичмента нет.

Предвыборный митинг в США

Reuters

© Aaron P. Bernstein

«Предъявить Трампу нечего, так как доклад Мюллера оказался пустышкой. Поэтому противникам президента приходится переводить вопрос его отставки из юридической в политическую плоскость. Этим и занимается Амаш. Ведь что он, по существу, сказал? Главу государства не уличили в преступлениях, но всё равно нужен импичмент, так как Трамп — человек плохой», — подчеркнул политолог в беседе с RT.

Во-вторых, зондаж Амаша рассчитан на поиск союзников в борьбе с действующим президентом в рядах республиканцев.

«Это в первую очередь послание «скамеечникам» Республиканской партии — новым людям, прошедшим в конгресс на недавних довыборах, или тем, кто остаётся в тени и не высказывает своей позиции по отношению к Трампу», — считает Евстафьев.

Эксперт предлагает присмотреться к позиции влиятельной в Республиканской партии семьи Бушей, из которой вышли два президента США: Джордж Буш и Джордж Буш — младший.

«Её представители не критикуют, но и не поддерживают Трампа. Но если кто-либо из Бушей — бывший президент или его брат Джеб — публично одобрит идею импичмента президенту, то это будет ясным сигналом, что партийный истеблишмент пошёл войной на хозяина Белого дома», — отметил Евстафьев.

Итогом этой войны может стать политическая смерть Трампа, но не распад Республиканской партии, подчеркнул в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«В России часто неправильно представляют, что такое политические партии в США. Это машины для победы на выборах, а не структуры с чётким членством, едиными целями и т.д. В США принято так: если ты голосуешь за ту или иную партию, ты считаешься демократом или республиканцем. Переход из партии в партию не возбраняется, это абсолютно нормальное дело. Вспомним хотя бы Трампа, который восемь лет был в Демократической партии, потом ушёл к республиканцам», — сказал эксперт.

При этом Синельников-Оришак напомнил, что последняя попытка импичмента главе государства имела место в США в 1998 году, когда в отставку безуспешно пытались отправить президента-демократа Билла Клинтона.

«И в нижней, и в верхней палате конгресса против него голосовали не только представители Республиканской партии, но и многие его однопартийцы-демократы. Но к расколу в Демократической партии это не привело. И Республиканская партия не расколется, даже если её члены поддержат отставку Трампа», — подвёл итог политолог.