|
Первый случай коронавируса у домашнего животного: Есть ли угроза для владельцев хвостатых?
28 июля 2020, 04:05 • 9 • В мире
В Великобритании выявлен первый случай коронавируса у домашнего животного. Инфекцию нашли у кота. Есть ли угроза для владельцев хвостатых? Главный ветврач страны отмечает, что свидетельств, указывающих на то, что питомцы способны напрямую передавать SARS-CoV-2 людям, нет.
В Великобритании зарегистрирован первый случай коронавируса у домашнего животного. Инфекцию выявили у кота. Об этом сообщила главный ветврач страны Кристин Миддлмисс.
Диагноз хвостатому был поставлен 22 июля. Отмечается, что болезнь у питомца протекала в лёгкой форме. В настоящий момент он уже полностью выздоровел.
Сославшись на британских медиков, ветеринар подчеркнула, что вирус, предположительно, был передан коту от владельцев. Последние перенесли COVID-19 и сейчас уже тоже здоровы.
В связи с этим Миддлмисс порекомендовала гражданам не забывать про мытьё рук перед и после взаимодействия с животными. Предписания могут быть дополнены, поскольку специальная служба продолжает следить за ситуацией, добавила она.
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 11:05
|
26 июля 2020, 10:05
|
27 июля 2020, 05:05
|
25 июля 2020, 22:05
|
26 июля 2020, 08:05
|
22 июля 2020, 07:00
|
22 июля 2020, 00:00