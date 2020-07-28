Первый случай коронавируса у домашнего животного: Есть ли угроза для владельцев хвостатых?

В Великобритании зарегистрирован первый случай коронавируса у домашнего животного. Инфекцию выявили у кота. Об этом сообщила главный ветврач страны Кристин Миддлмисс.

Диагноз хвостатому был поставлен 22 июля. Отмечается, что болезнь у питомца протекала в лёгкой форме. В настоящий момент он уже полностью выздоровел.

Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям, - подчёркивает Миддлмисс в своём сообщении.

Сославшись на британских медиков, ветеринар подчеркнула, что вирус, предположительно, был передан коту от владельцев. Последние перенесли COVID-19 и сейчас уже тоже здоровы.

В связи с этим Миддлмисс порекомендовала гражданам не забывать про мытьё рук перед и после взаимодействия с животными. Предписания могут быть дополнены, поскольку специальная служба продолжает следить за ситуацией, добавила она.