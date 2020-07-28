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Первый случай коронавируса у домашнего животного: Есть ли угроза для владельцев хвостатых?

28 июля 2020, 04:05  •  9 • В мире
В Великобритании выявлен первый случай коронавируса у домашнего животного. Инфекцию нашли у кота. Есть ли угроза для владельцев хвостатых? Главный ветврач страны отмечает, что свидетельств, указывающих на то, что питомцы способны напрямую передавать SARS-CoV-2 людям, нет.
В Великобритании зарегистрирован первый случай коронавируса у домашнего животного. Инфекцию выявили у кота. Об этом сообщила главный ветврач страны Кристин Миддлмисс.
Диагноз хвостатому был поставлен 22 июля. Отмечается, что болезнь у питомца протекала в лёгкой форме. В настоящий момент он уже полностью выздоровел.
Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям, - подчёркивает Миддлмисс в своём сообщении.
Сославшись на британских медиков, ветеринар подчеркнула, что вирус, предположительно, был передан коту от владельцев. Последние перенесли COVID-19 и сейчас уже тоже здоровы.
В связи с этим Миддлмисс порекомендовала гражданам не забывать про мытьё рук перед и после взаимодействия с животными. Предписания могут быть дополнены, поскольку специальная служба продолжает следить за ситуацией, добавила она.

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