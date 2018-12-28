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Первый сирийский самолет в Тунисе и открытие посольства ОАЭ в Дамаске: Арабский мир поворачивается лицом к Сирии

28 декабря 2018, 05:54  •  11 • В мире
В последнее время все более отчетливо проявляется тенденция налаживания отношений Сирии с остальным арабским миром. Так, впервые за 7 лет в Дамаске приземлился самолет из Туниса, а ОАЭ решили вновь открыть свое дипломатическое представительство в Сирии
На Ближнем Востоке все более четко прослеживается тенденция налаживания отношений Сирии с остальным арабским миром. К примеру, уже рассматривается вопрос о возращении Дамаска в Лигу арабских государств, если против этого не будут возражать остальные страны - члены организации.
Источник в администрации президента Туниса сообщил, что усилия по возращению Сирии в ЛАГ прикладывают сразу несколько арабских стран, среди них Алжир и Тунис. Рассматривается вопрос приглашения Башара Асада на саммит Лиги арабских государств, который пройдет в марте 2019 года.
27 декабря в Дамаске произошли два знаменательных события. Объединенные Арабские Эмираты вновь открыли свое посольство, которое было закрыто в 2011 году из-за общей политической ситуации в Сириии начавшейся войны.
Также в четверг в аэропорту Туниса приземлился первый гражданский лайнер из Сирии. Это говорит о начале восстановления гражданского авиасообщения между двумя странами, прерванного "Арабской весной".
Об этом сообщает "РИА Новости"

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