Первый шаг румынской гражданки на посту президента Молдовы

«Майя Санду продемонстрировала всей стране разворот внешней политики»

«Западные партнёры» Молдовы спешат поздравить нового президента этой страны Майю Санду.

Посольство Соединённых Штатов в Кишинёве поспешило заверить, что всегда будут не только оставаться «стабильным партнёром» Молдавии, но и помощь окажет при случае.

«Мы поздравляем президента Санду с её исторической инаугурацией. Новый год, несомненно, принесёт Республике Молдова новые возможности, а Соединённые Штаты и в дальнейшем будут её стабильным партнёром. Мы обязуемся тесно сотрудничать с её администрацией в наших общих приоритетах – хорошем управлении, реформах в секторе правосудия и экономическом росте»,

– говорится в официальном заявлении Посольства США.

Отметили «историческое событие» и в Госдепартаменте США, напомнив, что Вашингтон «с нетерпением» ожидает совместной работы по восстановлению территориальной целостности Молдовы и продвижению демократических реформ. А ещё в Госдепе самой бедной европейской стране пообещали «большое экономическое процветание». Во всём этом не сомневается заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Кейл Браун.

Но дальше всех пошёл президент Литвы Гитанас Науседа, создав в связи с инаугурацией Майи Санду коалицию из семи европейских стран – Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Польши, Румынии и Чехии. Коалиция создана для поддержки Санду на пути «европейской интеграции», при этом всходящие в коалицию страны готовы поделиться своим опытом в деле «продвижения демократических реформ, основанных на демократических ценностях, свободах и принципах правового государства».

«Мы поддерживаем стремление Президента Майи Санду создать эффективную демократическую систему, отражающую волю граждан Республики Молдова. Мы готовы делиться своим опытом проведения реформ и европейской интеграции, который может способствовать процветанию и благополучию Республики Молдова на её пути в Европейский союз»,

– цитирует послание коалиции пресс-служба президента Литвы.

Между тем Майя Санду в первый же день на посту президента доказала свою верность Бухаресту и своему румынскому гражданству – первым её шагом стало изменение на официальном сайте президента Молдовы названия государственного языка с молдавского на румынский.

Эта первая инициатива главы государства сразу же вызвала негативную реакцию молдавской общественности.

«Не заполнен ещё даже раздел о биографии нового президента, о советниках нового президента, но самое главное уже осуществлено, без чего реформы, видимо, не пойдут». «Майя Григорьевна, вы президент всего пять часов. Не рановато ли начинать разочаровывать?». «Мы, конечно, спишем это на головокружение от успехов (хотя это ни разу не оно, а первый шаг к отступлению от заявленных принципов), но сразу так давать Игорю Додону карты в руки…»,

– пишут в молдавском сегменте социальных сетей.

А молдавский журналист Александр Медведев уверен – своим первым шагом на посту президента, отказавшись от молдавского языка в пользу румынского, Майя Санду продемонстрировала всей стране разворот внешней политики, честно и откровенно.

«Это неизбежно приведёт к шествиям румынских националистов, с одной стороны, окончательному отделению Приднестровья, а также развитию нездоровых идей в южных муниципиях Молдовы – с другой»,

– уверен журналист.