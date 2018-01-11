Первый шаг: Ассанж начал процедуру получения гражданства Эквадора

10 января стало известно, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ещё в декабре 2017 года начал процедуру получения гражданства Эквадора. Ему было выдано удостоверение личности, а сам австралиец внесён в соответствующий реестр. В МИД республики эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Между тем ранее власти страны заявили, что рассматривают возможность подключения международного посредника к решению вопроса о судьбе Ассанжа.

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил документ, дающий право на гражданство Эквадора. Об этом сообщают источники RT. Ассанж стал обладателем удостоверения личности 21 декабря 2017 года, однако известно об этом стало только 10 января.

По данным источников, идентификационный номер документа — 1729926483. Он совпадает с указанными в соответствующем реестре Эквадора персональными данными Джулиана Ассанжа.

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Тем временем сам главный редактор WikiLeaks опубликовал в Twitter фотографию, на которой он изображён в майке сборной Эквадора по футболу.

pic.twitter.com/LB5jzQmJLb — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) January 10, 2018

Министерство иностранных дел Эквадора выпустило заявление по ситуации с Ассанжем, не подтвердив и не опровергнув информацию о запуске процедуры получения гражданства.

«В связи с ситуацией, сложившейся вокруг гражданина Джулиана Ассанжа, Министерство иностранных дел и мобильности населения Эквадора сообщает: Джулиан Ассанж получил международную защиту в августе 2012 года от правительства Эквадора, действовавшего на тот момент. Нынешнее правительство стало искать альтернативные варианты для решения ранее сложившейся ситуации, с полным уважением к национальному законодательству, международному праву и правам человека», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства латиноамериканского государства.

Как подчеркнули в МИД, Эквадор продолжит поиск решений относительно гражданина Ассанжа при строгом соблюдении норм и процедур международного права и в координации с Великобританией.

«Джулиан Ассанж по просьбе правительства Эквадора обязался не вмешиваться в дела, не касающиеся его убежища. Министерство иностранных дел Эквадора вновь заявляет, что не будет реагировать ни на слухи, ни на искажённую или вырванную из контекста информацию, относящуюся к этому случаю», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что власти Эквадора ищут международного посредника, чтобы попытаться разрешить ситуацию с основателем WikiLeaks.

«Мы неоднократно обсуждали этот вопрос и стараемся найти выход из сложившейся ситуации. Мы оцениваем и изучаем возможность привлечения посредников. Это может быть третья страна или отдельное физическое лицо», — заявила глава эквадорского МИД Мария Фернанда Эспиноса.

Она уточнила, что все вопросы будут решаться в тесном контакте с властями Великобритании, «которая выразила заинтересованность в поиске выхода из сложившейся ситуации».

Напомним, Джулиан Ассанж уже пять с половиной лет живёт в посольстве Эквадора в Лондоне. В мае 2012 года он попросил там убежища после того, как британский суд принял решение экстрадировать его в Швецию, где на тот момент главреда WikiLeaks обвиняли в преступлениях сексуального характера. Однако 19 мая 2017 года прокуратура Швеции закрыла дело против Ассанжа. При этом в Стокгольме отметили, что могут возобновить следственные мероприятия, поскольку срок давности по этому делу истекает лишь в 2020 году. Сам Ассанж называет дело об изнасиловании сфабрикованным.

Предложение эквадорских властей подключить международного посредника к решению вопроса о судьбе основателя WikiLeaks уже приветствовал адвокат Ассанжа.

Он заявил, что его клиент имеет право на убежище, в то время как риск преследования Ассанжа со стороны США «возрос в последние месяцы в связи с войной администрации Трампа с WikiLeaks» и прекращением расследования в Швеции.

Посольство Эквадора в Лондоне

Reuters

© Peter Nicholls

«Если Великобритания хочет показать себя страной, уважающей права человека и свои обязательства перед ООН, то пора разрешить Джулиану Ассанжу воспользоваться его правом на свободу, а также основополагающим правом на защиту от преследования в США», — подчеркнул юрист.

Однако в правительстве Великобритании считают, что основатель WikiLeaks должен предстать перед судом.

«Правительство Эквадора знает, что путь решения этой проблемы заключается в том, что Джулиан должен покинуть посольство и предстать перед правосудием», — сказали в кабмине Соединённого Королевства.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что «физическая ситуация» главного редактора Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне не изменилась, «несмотря на странности со стороны ВМС США и Twitter».

«Несмотря на странности со стороны ВМС США и Twitter, а также усиленное наблюдение, физическая ситуация в посольстве остаётся неизменной: заключён без обвинений вопреки двум постановлениям ООН, требующим отпустить его на свободу», — говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

Как отметили в ВМС, сотрудник оборонного ведомства «непреднамеренным нажатием» опубликовал в официальном аккаунте флота сообщение «Джулиан Ассанж», после чего твит был удалён.