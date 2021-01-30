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Первый серийный Су-57 поднялся в воздух: ОАК показала, как создаётся истребитель пятого поколения

30 января 2021, 06:15  •  108 • Политика
ОАК представила видео с первым серийным Су-57. В ролике показан процесс сборки и приёма на вооружение российского истребителя пятого поколения.
Первый серийный самолёт-истребитель пятого поколения Су-57 передан Министерству обороны России. В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в "Ростех", показали весь процесс сборки и испытаний новейшего военного самолёта.
Видео начинается со сборки корпуса самолёта. Постепенно истребитель обрастает деталями, в нём устанавливают всё новую и новую технику, обустраивают кабину, проверяют работу закрылков при помощи специальных измерительных приборов. Затем наступает "час Х" - в самолёт садится российский пилот и поднимает Су-57 в небо.
Съёмка, предположительно, велась на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина - филиале компании "Сухой" в городе Комсомольске-на-Амуре. Там продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства истребителей пятого поколения Су-57. Минобороны заказало 76 таких машин, и в 2021 году планируется нарастить их производство.
Напомним, что Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолёт обладает специальным стелс-покрытием, позволяющим скрываться от радаров противников, и способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, чем не может похвастаться даже американский F-35.

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