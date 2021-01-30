Первый серийный Су-57 поднялся в воздух: ОАК показала, как создаётся истребитель пятого поколения

Первый серийный самолёт-истребитель пятого поколения Су-57 передан Министерству обороны России. В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в "Ростех", показали весь процесс сборки и испытаний новейшего военного самолёта.

Видео начинается со сборки корпуса самолёта. Постепенно истребитель обрастает деталями, в нём устанавливают всё новую и новую технику, обустраивают кабину, проверяют работу закрылков при помощи специальных измерительных приборов. Затем наступает "час Х" - в самолёт садится российский пилот и поднимает Су-57 в небо.

Съёмка, предположительно, велась на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина - филиале компании "Сухой" в городе Комсомольске-на-Амуре. Там продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства истребителей пятого поколения Су-57. Минобороны заказало 76 таких машин, и в 2021 году планируется нарастить их производство.

Напомним, что Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолёт обладает специальным стелс-покрытием, позволяющим скрываться от радаров противников, и способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, чем не может похвастаться даже американский F-35.