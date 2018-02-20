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Первый с конца: Трамп оказался на дне рейтинга величия президентов США

20 февраля 2018, 03:39  •  126 • Политика
Барак Обама расположился на восьмом месте из 45.
В США опубликовали ежегодный исторический рейтинг величия президентов США. Действующий глава государства Дональд Трамп оказался в самом низу, заняв 45-е место в списке.
Каждый год рейтинг составляется путем опросов ведущих американских политических экспертов, специализирующихся на президентах США. В этом году в опросе приняли участие 170 членов Американской ассоциации политических наук. Они оценили деятельность каждого из 45 американских лидеров по шкале от 0 до 100.
Дональд Трамп набрал в этом опросе 12,34 балла и занял самое последнее, 45-е, место в рейтинге. Его предшественник Барак Обама получил от экспертов 71 балл и восьмое место в рейтинге. Первое место с 2014 года удерживает 16-й президент США Авраам Линкольн с результатом в 95,03 балла из 100.
Отмечается, что Трамп побил своеобразный антирекорд, оказавшись ниже тройки самых нелюбимых президентов США. Речь идет о Джеймсе Бьюкенене, Уильяме Генри Гаррисоне и Франклине Пирсе.

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