Первый с конца: Трамп оказался на дне рейтинга величия президентов США

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Барак Обама расположился на восьмом месте из 45.

В США опубликовали ежегодный исторический рейтинг величия президентов США. Действующий глава государства Дональд Трамп оказался в самом низу, заняв 45-е место в списке.

Каждый год рейтинг составляется путем опросов ведущих американских политических экспертов, специализирующихся на президентах США. В этом году в опросе приняли участие 170 членов Американской ассоциации политических наук. Они оценили деятельность каждого из 45 американских лидеров по шкале от 0 до 100.

Дональд Трамп набрал в этом опросе 12,34 балла и занял самое последнее, 45-е, место в рейтинге. Его предшественник Барак Обама получил от экспертов 71 балл и восьмое место в рейтинге. Первое место с 2014 года удерживает 16-й президент США Авраам Линкольн с результатом в 95,03 балла из 100.

Отмечается, что Трамп побил своеобразный антирекорд, оказавшись ниже тройки самых нелюбимых президентов США. Речь идет о Джеймсе Бьюкенене, Уильяме Генри Гаррисоне и Франклине Пирсе.