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Первый русский мем в ООН появился ещё десятки лет назад: Завесу "тайны" приоткрыл Лавров

24 ноября 2019, 22:24  •  2 • Политика
Сергей Лавров приоткрыл завесу "тайны", напомнив известный факт из карьеры Олега Трояновского. Известнейший русский дипломат отличился уникальной фразой: "Лучше быть красным, чем мёртвым", которая десятки лет назад стала первым мемом от наших людей в ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о фразе дипломата Олега Трояновского, сказанной в ООН и ставшей мемом на долгие годы. Своими знаниями Лавров поделился в честь 100-летия коллеги.
Случай произошёл на одной из Генассамблей ООН. На выходе из переговорной и Трояновского, и его американского коллегу облили красной краской. Таким образом ударить по дипломатам хотели радикально настроенные представители китайской неправительственной организации. Тогда они довольно часто устраивали свои акции, в том числе в Нью-Йорке. Олег Трояновский на инцидент отреагировал с присущим юмором. Сказал:
Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым")
Находчивость, отличавшая Трояновского и в других делах на службе, проявилась и здесь, подчеркнул Сергей Лавров. И тут, кстати, следует знать, что дипломат сделал отсыл и к статье Бертрана Рассела о политике времён так называемой холодной войны. Свой материал Рассел назвал "Лучше быть мёртвым, чем красным". На чём и сыграл затем русский дипломат.
Досье
Олег Трояновский — выдающийся советский дипломат, занимал должности посла СССР в Японии (1967-1976), постоянного представителя СССР при ООН (1976-1986), а также посла СССР в КНР (1986-1990). В 1999 году получил почётное звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации.

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