Первый русский мем в ООН появился ещё десятки лет назад: Завесу "тайны" приоткрыл Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о фразе дипломата Олега Трояновского, сказанной в ООН и ставшей мемом на долгие годы. Своими знаниями Лавров поделился в честь 100-летия коллеги.

Случай произошёл на одной из Генассамблей ООН. На выходе из переговорной и Трояновского, и его американского коллегу облили красной краской. Таким образом ударить по дипломатам хотели радикально настроенные представители китайской неправительственной организации. Тогда они довольно часто устраивали свои акции, в том числе в Нью-Йорке. Олег Трояновский на инцидент отреагировал с присущим юмором. Сказал:

Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым")

Находчивость, отличавшая Трояновского и в других делах на службе, проявилась и здесь, подчеркнул Сергей Лавров. И тут, кстати, следует знать, что дипломат сделал отсыл и к статье Бертрана Рассела о политике времён так называемой холодной войны. Свой материал Рассел назвал "Лучше быть мёртвым, чем красным". На чём и сыграл затем русский дипломат.

Досье