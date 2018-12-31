Первый русский храм появится в азиатской части Турции

На территории турецкого посольства России в Анкаре воздвигнут храм. Он будет возведён в память о погибшем после Герое России Андрее Карлове. В этом проекте принимает самое активное участие нынешний посол Алексей Ерхов.

Дипломат рассказал, что идею строительства храма высказывал еще сам Карлов. Он отмечает, что в данный период это будет иметь особое значение в связи с необходимостью пастырского содействия мирянам Русской Церкви, которые из-за разрыва с Константинополем не могут причащаться в храмах Турции, так как они находятся в ведении Патриарха Варфоломея.

Стоит отметить уникальность этого проекта. Это будет первый храм Московского Патриархата в азиатской части Турции. В этом регионе проживает множество российских граждан.

По предварительной информации, вместимость храма будет 100-150 человек, форма же пока еще согласовывается.

Информация предоставлена "Интерфаксом".