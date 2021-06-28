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Первый русский авиаперевозчик отказался летать через Белоруссию
28 июня 2021, 17:15 • 133 • Политика
Решение обусловлено санкциями со стороны Евросоюза, Британии и Соединённых Штатов.
В России появилась отечественная авиакомпания, которая отказалась лететь через Белоруссию. Это крупнейший грузовой перевозчик "Волга-Днепр". Об этом сообщает FlightRadar24.
"Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолётов воздушное пространство Белоруссии", - сообщил представитель группы "Волга-Днепр".
Больше от него комментариев не последовало. Причиной решения облетать Белоруссию стали санкции. Их ввели США, Британия и ЕС против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолёта в Минске.
Источник РБК, близкий к группе, сообщил, что "Волга-Днепр" следует предприсанию британских властей, потому что соблюдает все международные правила. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.
Напомним, ранее ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии летать над странами Евросоюза. Европейским авиаперевозчикам, в свою очередь, запретили летать над Белоруссией.
Евросоюз ввел санкции против белорусских политиков и компаний после инцидента с самолётом Ryanair.
Воздушный "бойкот" Европа и США объявили после случая, когда самолёт Ryanair незапланированно вынужден был сесть в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс. На борту был экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Посадка была совершена после сообщения о бомбе на борту, но информация не подтвердилась. Протасеич и его девушка София Сапега, гражданка России, были задержаны силовиками.
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