Первый русский авиаперевозчик отказался летать через Белоруссию

Решение обусловлено санкциями со стороны Евросоюза, Британии и Соединённых Штатов.

В России появилась отечественная авиакомпания, которая отказалась лететь через Белоруссию. Это крупнейший грузовой перевозчик "Волга-Днепр". Об этом сообщает FlightRadar24.

"Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолётов воздушное пространство Белоруссии", - сообщил представитель группы "Волга-Днепр".

Больше от него комментариев не последовало. Причиной решения облетать Белоруссию стали санкции. Их ввели США, Британия и ЕС против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолёта в Минске.

Источник РБК, близкий к группе, сообщил, что "Волга-Днепр" следует предприсанию британских властей, потому что соблюдает все международные правила. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Напомним, ранее ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии летать над странами Евросоюза. Европейским авиаперевозчикам, в свою очередь, запретили летать над Белоруссией.

Евросоюз ввел санкции против белорусских политиков и компаний после инцидента с самолётом Ryanair.

Воздушный "бойкот" Европа и США объявили после случая, когда самолёт Ryanair незапланированно вынужден был сесть в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс. На борту был экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Посадка была совершена после сообщения о бомбе на борту, но информация не подтвердилась. Протасеич и его девушка София Сапега, гражданка России, были задержаны силовиками.