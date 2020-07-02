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Первый регион пошёл против поправок? Либералы высказали робкую надежду
02 июля 2020, 09:00 • 164 • Политика
В Коми поправки поддерживают 29,93% избирателей. А против высказались почти 70%. Однако это лишь предварительные данные - подсчитано всего чуть более 5% протоколов. Впрочем, в либеральной прессе высказали робкую надежду: мол, Коми - первый регион, который пошёл против поправок.
В Республике Коми озвучены первые итоги прошедшего 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Согласно данным обработки 5,23% протоколов, большинство проголосовало против внесения изменений в Основной закон страны.
По информации ЦИК, за принятие поправок в Конституцию проголосовало 29,93%, против - 68,88%.
Либералы уже выражают робкую надежду: мол, Коми - первый регион, который, по предварительной информации, проголосовал против поправок. Об этом, в частности, пишет издание "Медуза".
Ранее сообщалось, что официально процедура голосования завершена. В Центризбиркоме сообщили, что общая явка на голосовании по закону о поправках к Конституции составила 65%.
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