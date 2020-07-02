Первый регион пошёл против поправок? Либералы высказали робкую надежду

В Республике Коми озвучены первые итоги прошедшего 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Согласно данным обработки 5,23% протоколов, большинство проголосовало против внесения изменений в Основной закон страны.

По информации ЦИК, за принятие поправок в Конституцию проголосовало 29,93%, против - 68,88%.

Либералы уже выражают робкую надежду: мол, Коми - первый регион, который, по предварительной информации, проголосовал против поправок. Об этом, в частности, пишет издание "Медуза".

Ранее сообщалось, что официально процедура голосования завершена. В Центризбиркоме сообщили, что общая явка на голосовании по закону о поправках к Конституции составила 65%.