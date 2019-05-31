Первый раз в истории: Израиль ждут перевыборы

Автор:

Гасанов Камран

Израильский премьер впервые в истории страны не смог сформировать правительство. Сегодня истёк срок, отведённый Биньямину Нетаньяху на создание правящей коалиции. Кнессет 74 голосами «за» и 45 «против» проголосовал за самороспуск. Повторные выборы пройдут 17 сентября.

Главной причиной провала Нетаньяху стал отказ лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана вступать в коалицию с правящей «Ликуд». На апрельских выборах партия Нетаньяху получила 35 из 120 мест в Кнессете - столько же, сколько его главный противник Бени Ганц, возглавляющий «Кахоль-лаван». Однако для формирования кабмина Биби нужно было найти партнёров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог договориться о создании коалиции со своим бывшим министром обороны Авигдором Либерманом. Фото: www.globallookpress.com

Подвёл министр обороны

В коалицию с Нетаньяху готовы войти религиозные партии Израиля, как ШАС и «Яхадут ха-Тора», а также центристская «Кулану». Но для большинства им нужна поддержка партии Либермана. Бывший министр обороны не раз входил в правительство под началом Нетаньяху. Но на этот раз Либерман отказывается поддержать его, потому что не согласен с тем курсом, который проповедуют фракции, представляющие интересы религиозных евреев.

Либерман – выходец из Молдавии, и за его партию «Наш дом Израиль» в основном голосуют выходцы из Советского Союза. Он намерен сделать Израиль более светской страной и выступает за принятие закона о призыве ультраортодоксальных евреев на военную службу. Для консервативных союзников Нетаньяху – это нонсенс. Они считают, что главный смысл жизни мужчин – изучать Священное писание, а женщин вообще нельзя пускать на военную службу.

Фактор ХАМАС

Помимо этих разногласий у Нетаньяху и Либермана есть расхождения и по внешней политике. Либерман – сторонник жёсткой линии по палестинскому вопросу. Он покинул пост министра обороны, когда премьер-министр Нетаньяху договорился о перемирии с Исламским движением сопротивления (ХАМАС) в Газе. Этот шаг глава оборонного ведомства назвал «кратковременным покоем», который в долгосрочной перспективе может дорого обойтись безопасности Израиля.

Либерман – сторонник жёсткой линии по Газе и ХАМАС, Нетаньяху – готов к тактическим перемириям. Фото: ChameleonsEye / Shutterstock.com

Израильский премьер обвинил своего бывшего министра в том, что он специально «тащит» страну к перевыборам, чтобы заработать больше мест в Кнессете.

«Кража демократии»

Конфликт между «Ликуд» и «Наш дом Израиль» может пойти на пользу главному оппоненту Нетаньяху на апрельском голосовании – Бени Ганцу и его «Кахоль-Лаван». Эта партия представляет интересы либеральных кругов и ориентирована на решение социальных проблем. Один из лидеров «Кахоль-Лаван» и бывший министр финансов Яир Лапид возмущён решением Кнессета созвать новые выборы. По его мнению, если «Ликуд» не удаётся сформировать правящую коалицию, такой шанс необходимо предоставить оппозиции. Лапид назвал новые выборы «кражей демократии».

Либералы в США тоже разочарованы стремлением их противника Нетаньяху и друга Дональда Трампа удержать власть. Газета The Washington Post окрестила новое голосование «беспрецедентным». Оно, по мнению одного из крупнейших американских изданий, вредит продвигаемой Вашингтоном инициативе об урегулировании палестино-израильского конфликта.

«План Кушнера» забуксовал

Сегодня зять и главный советник Трампа по Ближнему Востоку Джаред Кушнер и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт прилетели в Израиль. До этого они побывали в Марокко и Иордании. 25-26 июня США готовятся в Бахрейне провести конференцию, на которой будет озвучен план решения палестинской проблемы. Он подразумевает финансовые вливания в Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Деньги, по задумке Кушнера, должны выделить арабские страны.

Советник Трампа по Ближнему Востоку Джаред Кушнер колесит по арабским странам для продвижения «мирного плана» по Палестине. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на свои разногласия, Саудовская Аравия и Катар согласились совместно участвовать на конференции в Манаме. Примирение двух суннитских монархий крайне важно, чтобы придать палестинской инициативе США «арабскую» легитимность. Уже завтра состоится репетиция суннитской консолидации по Палестине. 31 мая в Мекке пройдут два чрезвычайных саммита – Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В 2017 году США удалось поссорить своих союзников в Персидском заливе. Тогда Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма. Но сегодня, прикрываясь иранской угрозой, глава Белого дома их снова объединяет ради интересов Израиля.

Россия бойкотирует конференцию в Бахрейне

Хотя Россия поддерживает партнёрские отношения с Нетаньяху, и он как представитель консервативного крыла ближе к Кремлю, чем Бени Ганц, досрочные выборы и оттяжка палестинского плана выгодны Москве. Россия, наряду с Китаем и палестинской администрацией, бойкотировала конференцию в Бахрейне. «План Кушнера» вредит усилиям России достичь справедливого ближневосточного урегулирования, т.к. легализует строительство израильских поселений и не предусматривает создания Палестинского государства со столицей в Иерусалиме. В прошлом году США официально признали Иерусалим частью Израиля. По этой причине глава Палестины Махмуд Аббас предположительно в июне в Душанбе встретится с Владимиром Путиным.

Если вернуться к Нетаньяху, то в случае его поражения на сентябрьских выборах он не только не сможет претендовать на роль самого «долгоживущего» премьер-министра в истории Израиля, но может сесть в тюрьму. Против Биби продолжаются расследования по делу о коррупции. От них его может спасти только французский закон, запрещающий преследовать главу кабмина. Однако его «Ликуд» может провести только в случае своей победы.