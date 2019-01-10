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«Первый раз такой случай»: СК проверяет заявление омского фельдшера о домогательствах

10 января 2019, 22:09  •  12 • В России
В Омске следователи разбираются в обстоятельствах скандальной истории, произошедшей на одной из городских подстанций скорой помощи 1 января. По первоначальной информации, речь шла о групповом изнасиловании фельдшера двумя врачами, но позже в СК уточнили, что медиков обвинили в домогательствах. Сами они свою вину отрицают. Помимо следователей, проверку проводит и местный Минздрав.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Управление Следственного комитета (СК) по Омской области проводит проверку по факту заявления фельдшера одной из городских станций скорой помощи. Она обвинила двух коллег, мужчин 53 и 56 лет, в домогательствах, имевших место 1 января. Об инциденте стало известно в четверг из местных СМИ, хотя заявление в полицию 40-летняя женщина подала ещё в понедельник, 7 января.

Изначально местные СМИ сообщили, что речь идёт об изнасиловании. Эту информацию ТАСС поначалу подтвердили и в СК, куда материалы были переданы из полиции. Однако уже в четверг днём выяснилось, что пострадавшая обвинила коллег в действиях сексуального характера.

«Мы всего несколько часов назад получили материалы из полиции, поэтому пока трудно что-то обстоятельно комментировать, но действительно речь непосредственно об изнасиловании в заявлении потерпевшей не идёт. Сейчас мы активно приступаем к работе, возможно, уже сегодня опросим кого-то из медиков», — заявила RT официальный представитель ведомства Лариса Болдинова.

Помимо фактических обстоятельств инцидента следователи попытаются выяснить, почему фельдшер обратилась с заявлением в полицию лишь спустя шесть дней после случившегося.

В деталях резонансного происшествия разбираются и в местном Минздраве. Как рассказала RT пресс-секретарь ведомства Светлана Оспенникова, сейчас в медучреждении проходит внутренняя проверка.

«Мы работаем в тесном контакте с правоохранительными органами. Если будет установлено, что данный факт имел место, то, естественно, с нашей стороны последуют административные меры», — заявила она.

По словам Оспенниковой, никто из фигурантов этой истории от работы пока не отстранён.

«Мы получили объяснение от фельдшера, от двух врачей, от других специалистов, которые работали в тот день. Информация СМИ о том, что всё произошло после употребления алкоголя медиками на рабочем месте, будет тщательно проверена. Главврач учреждения обещал завтра предоставить детальные сведения, в том числе и по тому, сколько пациентов в тот день обслужили фигуранты этой истории, не было ли от кого-то из них жалоб. Но уже сейчас руководство подстанции утверждает, что факта употребления алкоголя на рабочем месте просто не может быть», — добавила пресс-секретарь министерства.

Между тем начальник подстанции скорой помощи Максим Стуканов в четверг поделился с местными журналистами своим видением ситуации, отметив, что раньше никогда не сталкивался с подобным.

«Сотрудники, которые работали в этой смене, ничего об этом не знали. Все написали объяснительные. Никто не подтверждает. Если честно, первый раз за практику такой случай. Сейчас пусть им занимаются следственные органы — это уже не в нашей компетенции, поскольку мы сами об этом узнали от правоохранителей. Главное, сейчас я не хочу, чтобы в отношении этой сотрудницы формировался, так сказать, корпоративный негатив. Женщину я не характеризую отрицательно, тащит большую нагрузку. Как все. То же самое касается и мужчин. Здание подстанции небольшое — и это не место уединения, не гостиница. Двери нигде не закрываются», — заявил он порталу ngs55.ru.

Стуканов категорически отверг возможность употребления врачами алкоголя, отметив, что 1 января — один из самых загруженных дней в году, у медиков на это просто физически не было бы времени. Каждая из семи бригад подстанции сделала в тот день более десяти выездов. Никаких жалоб на врачей от пациентов тоже не поступало.

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Портал «СуперОмск» со ссылкой на источник сообщил, что, согласно пояснениям потерпевшей, в комнате отдыха они действительно были втроём. Там мужчины якобы стали делать пошлые и недвусмысленные комплименты в её адрес, а после трогали за интимные участки тела.

Личность фельдшера в СК пока не раскрывают. Журналисты КП приводят её короткий комментарий, при этом не называя настоящее имя заявительницы. «Всё произошло примерно в 16 часов. Я долго не решалась рассказать о случившемся. Но потом поделилась с подругами, те уговорили меня написать заявление», — сказала пострадавшая.

Если следователи установят, что слова фельдшера — правда, то двум врачам грозит обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц»), которое предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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