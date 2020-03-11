Первый раз о мире за 18 лет войны: Совбез ООН принял соглашение США и "Талибана"*

В конце февраля "Талибан"* и США подписали соглашение о мире. Через 14 месяцев из Афганистана должны быть выведены иностранные войска. В марте планируется начать межафганский диалог, а также обмен пленными. США пообещали: в стране останется не более 8,6 тысячи военных. Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео 5 марта выразил уверенность, что в "Талибане"* приложат максимум усилий для выполнения условий сделки.

РИА Новости сообщило, что располагает проектом резолюции, которая была принята Советом Безопасности ООН. В документе сказано, что Совместная декларация США и Афганистана, а также соглашение США и "Талибана"* сделали возможными значимые шаги по прекращению войны. Совбез поприветствовал начало внутриафганских переговоров.

В тексте резолюции говорится, что ООН призвала "Талибан" и афганские власти создать условия, которые ускорят начало переговоров и обеспечат их успех. Это будет знаком доброй воли с их стороны. В качестве дополнительных мер для установления прочного мира перечислены шаги по освобождению заключённых и снижению уровня насилия.

Совбез ООН призвал все страны максимально поддержать переговоры по мирному соглашению, позволяющему прекратить войну. Не исключено, что в ближайшее время статус многих физических и юридических лиц, групп и предприятий, связанных с "Талибаном"*, будет пересмотрен. В список они были включены ещё в 1988 году.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена