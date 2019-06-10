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Первый раз без Назарбаева: Казахстан выбрал нового президента

10 июня 2019, 10:39  •  60 • В мире
Многочисленные иностранные наблюдатели отметили, что волеизъявление граждан Казахстана было организовано на высоком уровне
Автор:
Курганов Дмитрий
Второго тура не будет
Результаты президентских выборов в Казахстане, которые состоялись в воскресенье, 9 июня, вряд ли вызывали у кого-то сомнения. Победа кандидата Касым-Жомарта Токаева, представляющего правящую партию, предсказывалась всеми экспертами. По данным экзитполов, фаворита поддержали чуть более 70% проголосовавших. Ближайший преследователь – кандидат от оппозиционной партии «Улт тагдыры» Амиржан Косанов – набрал около 15% голосов. Официальные итоги будут объявлены в ближайшее время.
Несмотря на вроде бы очевидный исход выборов, жители Казахстана проявили высокую гражданскую активность. По данным ЦИК, явка избирателей составила 77%. Причём наибольшую сознательность показали жители сельских районов, в то время как, например, в Алма-Ате явка была самой низкой в стране – 52,2%. В Нур-Султане (бывшей Астане) ситуация оказалась значительно лучше – 68,3% избирателей пришли на участки, чтобы отдать свой голос. Однако для Казахстана такая явка, на самом деле, далеко не рекордная. На предыдущих выборах в 2015 году она превысила 95%.
При этом сами кандидаты в агитации особой активности не проявляли. Особенно это касалось билбордов и прочих видов наружной политической рекламы. Зато все претенденты на пост президента Казахстана вели аккаунты в социальных сетях, где отвечали на вопросы подписчиков. Такой подход в современном мире вполне логичен. Люди, особенно молодёжь, всё больше смотрят в экран смартфона, чем на уличную рекламу.
Уход Назарбаева
Напомним, что о проведении внеочередных выборов президента Казахстана стало известно 20 марта, когда в отставку подал Нурсултан Назарбаев. Вместо беспрерывно управлявшего страной на протяжении без малого 30 лет первого президента республики главой государства согласно действующему законодательству стал председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Первым делом он назначил досрочные выборы на второе воскресенье июня, а столицу по его предложению переименовали в Нур-Султан. В тот же день, не откладывая в долгий ящик. В течение ближайшего года Казахстан ждут ещё одни выборы – парламентские.
Касым-Жомарт Токаев. Фото: www.globallookpress.com
Сам Нурсултан Назарбаев заявил, что 9 июня 2019 года стало для Казахстана особым днём, когда граждане страны выбирают не просто человека, а свою судьбу. По его мнению, с новым главой государства люди связывают надежду на стабильность и спокойствие за своё будущее.
Я приостановил свои полномочия президентские, конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, это правильно, потому что всё идет, всё развивается, движется. Наша страна тоже, как все демократические государства, должна сменять власть,
– сказал первый президент республики.
На высшем уровне
В Казахстан приехало довольно много иностранных наблюдателей. По первым ощущениям, которыми они делились с журналистами, выборы прошли на высоком уровне. Среди представителей России был Никас Сафронов. Художник отметил, что побывал на нескольких участках. «Везде всё на высочайшем уровне, у людей праздник на душе», – отметил он. Примерно в том же ключе высказывались и наблюдатели из других стран.
О том, что прошедшие в Казахстане выборы были не похожи на предыдущие, говорят, например, такие факты. Впервые в бюллетене было семь кандидатов – это максимальное число за всю историю страны. Могло быть больше, но восьмой претендент не сдал экзамен на знание казахского языка. К слову, по оценкам политологов, 70-80% агитации велось именно на казахском, при этом с журналистами кандидаты чаще общались на русском.
Наконец, впервые в выборах президента участвовала женщина – представитель партии «Ак жол» Дания Еспаева. При этом она отметила, что никакого давления в ходе предвыборной кампании на неё никто не оказывал. «Я лично объехала 12 из 17 регионов страны, встречалась с людьми, и никто мне не ставил палки в колёса», – призналась она. Еспаева была, пожалуй, единственным кандидатом, у которого тираж плакатов и календарей превысил 500 тысяч экземпляров. Как результат – предварительное третье место с почти 5% голосов.
Массовые протесты
Задержание участников несанкционированного митинга на площади перед дворцом «Жастар» в день выборов президента Казахстана. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Также в день президентских выборов в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные митинги, которые привели к массовым задержаниям. Как отметил на брифинге замглавы МВД республики Марат Кожаев, всего задержанных было около ста человек. По его словам, митинги были организованы запрещённой в Казахстане экстремистской организацией с целью дискредитации власти. Он также отметил, что участвовавшие в этих акциях люди подверглись «массированной обработке из-за рубежа, которая не прошла бесследно». При этом некоторые издания, например, «Коммерсант», со ссылкой на того же Кожаева называли число в 500 задержанных протестующих.
Сотни людей, собравшихся на площадях в обеих столицах, выкрикивая слова «бойкот» и «позор», указывали на нелегитимность выборов, поскольку их результат был предопределён. Впрочем, задержанным сетовать на несправедливость сложно – силовики заранее предупреждали об ответственности за несанкционированные митинги в день выборов.
Шаг в будущее
Что ждёт Казахстан с приходом к власти нового человека? Многие жители страны признаются, что сменяемость власти для них вроде бы и желанный, но вместе с тем необычный процесс. Однако произойдут ли реальные изменения в общественной и политической жизни республики?
Единого мнения здесь нет даже у оппозиции. Одна её часть полагает, что после выборов власть будет ощущать себя победителем, и всё останется, как было. Другая смотрит чуть более оптимистично – власть сама начнёт проводить политические реформы. Многие ответы на поставленные вопросы дадут ближайшие выборы в парламент.

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