|
Первый провал нового британского премьера: Еврокомиссия отказала Джонсону в пересмотре сделки по Brexit
26 июля 2019, 05:09 • 65 • В мире
Борис Джонсон в качестве нового премьер-министра Британии обратился к еще действующему главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой пересмотреть условия Brexit. Однако тут его ждал первый провал на новом посту: Джонсону было отказано.
Ни о каком возобновлении переговоров по условиям выхода Великобритании речи быть не может, а тот вариант, который уже был озвучен Еврокомиссией, является "лучшим и единственно возможным", заявил Юнкер с телефонном разговоре с Борисом Джонсоном.
Однако глава ЕП сообщил, что в Евросовете готовы выслушать и проанализировать все предложения премьер-министра Британии, но только с точки зрения уже существующего соглашения по Brexit. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Юнкерса Мину Андрееву.
К слову, риторику Джонсона по отношению к Брюсселю в ЕС охарактеризовали как "жесткую" и заподозрили британского премьера в желании "внести раскол в единую позицию Евросоюза".
Таким образом кандидат на пост лидера тори и премьер-министра Великобритании ответил на слова президента России о том, что современная либеральная идея находится в кризисе и изжила себя.
"Это ужасная чепуха, либерализм жив. И это хорошо, потому что он обеспечивает процветание в масштабах, невообразимых для предыдущих поколений", - цитировало слова Бориса Джонсона издание The Telegraph.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2019, 06:24
|
20 июля 2019, 12:39
|
25 июля 2019, 15:54
|
22 июля 2019, 22:54
|
22 июля 2019, 13:09
|
24 июля 2019, 07:39
|
21 июля 2019, 01:39