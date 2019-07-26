Первый провал нового британского премьера: Еврокомиссия отказала Джонсону в пересмотре сделки по Brexit

Ни о каком возобновлении переговоров по условиям выхода Великобритании речи быть не может, а тот вариант, который уже был озвучен Еврокомиссией, является "лучшим и единственно возможным", заявил Юнкер с телефонном разговоре с Борисом Джонсоном.

Однако глава ЕП сообщил, что в Евросовете готовы выслушать и проанализировать все предложения премьер-министра Британии, но только с точки зрения уже существующего соглашения по Brexit. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Юнкерса Мину Андрееву.

К слову, риторику Джонсона по отношению к Брюсселю в ЕС охарактеризовали как "жесткую" и заподозрили британского премьера в желании "внести раскол в единую позицию Евросоюза".

Таким образом кандидат на пост лидера тори и премьер-министра Великобритании ответил на слова президента России о том, что современная либеральная идея находится в кризисе и изжила себя.

"Это ужасная чепуха, либерализм жив. И это хорошо, потому что он обеспечивает процветание в масштабах, невообразимых для предыдущих поколений", - цитировало слова Бориса Джонсона издание The Telegraph.