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Первый провал нового британского премьера: Еврокомиссия отказала Джонсону в пересмотре сделки по Brexit

26 июля 2019, 05:09  •  65 • В мире
Борис Джонсон в качестве нового премьер-министра Британии обратился к еще действующему главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой пересмотреть условия Brexit. Однако тут его ждал первый провал на новом посту: Джонсону было отказано.
Ни о каком возобновлении переговоров по условиям выхода Великобритании речи быть не может, а тот вариант, который уже был озвучен Еврокомиссией, является "лучшим и единственно возможным", заявил Юнкер с телефонном разговоре с Борисом Джонсоном.
Однако глава ЕП сообщил, что в Евросовете готовы выслушать и проанализировать все предложения премьер-министра Британии, но только с точки зрения уже существующего соглашения по Brexit. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Юнкерса Мину Андрееву.
К слову, риторику Джонсона по отношению к Брюсселю в ЕС охарактеризовали как "жесткую" и заподозрили британского премьера в желании "внести раскол в единую позицию Евросоюза".
Таким образом кандидат на пост лидера тори и премьер-министра Великобритании ответил на слова президента России о том, что современная либеральная идея находится в кризисе и изжила себя.
"Это ужасная чепуха, либерализм жив. И это хорошо, потому что он обеспечивает процветание в масштабах, невообразимых для предыдущих поколений", - цитировало слова Бориса Джонсона издание The Telegraph.

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