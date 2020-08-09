Существует четыре варианта, как добиться полного прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, который сменил экс-президента Леонида Кучму на переговорах контактной группы по мирному урегулированию регионального конфликта.

Как пояснил Кравчук, первый путь лежит через переговоры, второй - через дискуссии, третий - через компромиссы, четвёртый - через уступки. В случае последних речь идёт о готовности обеих сторон к взаимным шагам.

Политик также сообщил в эфире телеканала Obozrevatel TV, что в августе должна состояться очередная видеоконференция, участники которой обсудят вопрос полного прекращения огня.

Как передаёт телеканал "360", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает урегулировать военный конфликт в Донбассе "прозрачно и открыто" после встречи лидеров "нормандской четвёрки" в Берлине.

"Мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше", - заявил политик.

Однако он умолчал о том, что именно Киев саботировал Минские договорённости и нивелировал результаты последней встречи "нормандской четвёрки", которая состоялась в конце 2019 года.