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Первый президент Украины увидел четыре пути прекращения боёв в Донбассе

09 августа 2020, 13:50  •  44 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук увидел четыре пути прекращения боёв в Донбассе: через переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
Существует четыре варианта, как добиться полного прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, который сменил экс-президента Леонида Кучму на переговорах контактной группы по мирному урегулированию регионального конфликта.
Как пояснил Кравчук, первый путь лежит через переговоры, второй - через дискуссии, третий - через компромиссы, четвёртый - через уступки. В случае последних речь идёт о готовности обеих сторон к взаимным шагам.
Политик также сообщил в эфире телеканала Obozrevatel TV, что в августе должна состояться очередная видеоконференция, участники которой обсудят вопрос полного прекращения огня.
Как передаёт телеканал "360", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает урегулировать военный конфликт в Донбассе "прозрачно и открыто" после встречи лидеров "нормандской четвёрки" в Берлине.
"Мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше", - заявил политик.
Однако он умолчал о том, что именно Киев саботировал Минские договорённости и нивелировал результаты последней встречи "нормандской четвёрки", которая состоялась в конце 2019 года.

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