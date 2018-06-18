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Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе

18 июня 2018, 12:09  •  168 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью украинским СМИ заявил, что попытка сделать из Донбасса унитарно подчинённый Киеву регион приведёт к новому витку конфликта.
 
© Sergey Kovalev globallookpress.com
 

«Если мы попытаемся её вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчинённой, — они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно», — цитирует РИА Новости Кравчука. 

По его мнению, необходимо искать пути решения проблемы в регионе, и в качестве варианта можно рассматривать, например, предоставление определённой автономии.

В декабре Кравчук в интервью RT заявил, что страна ещё не достигла тех параметров, которые необходимы для вхождения в Евросоюз.

Подробнее — в материале RT.

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