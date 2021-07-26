Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но&...
Главная / В мире

Первый президент Украины после успешной операции попал на ИВЛ

26 июля 2021, 21:50  •  207 • В мире
Источники в окружении первого украинского лидера сообщили, что политика подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Леонид Кравчук в конце июня перен ёс операцию на сердце. По информации источников украинских медиа, хирургическое вмешательство он перенёс успешно.
Однако, по нынешним сведениям, Кравчук находится на ИВЛ. Собеседники "24 канала" рассказали, что политик уже почти месяц находится в реанимации.
Детальных сведений о состоянии здоровья Кравчука не приводится. Пресс-служба экс-президента пока не комментирует появившиеся в СМИ новости о первом лидере Украины.
87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






207
Источник
Похожие новости
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
26 июля 2021, 12:40
FAZ: Крах России не наступил – что делать Европе?
26 июля 2021, 01:35
Несвоевременный уход: какими могут быть последствия вывода военного контингента США из Ирака
26 июля 2021, 12:40
The Telegraph: Страны Восточной Европы – заноза для ЕС
26 июля 2021, 12:40
La Croix: Франция должна использовать свой шанс в Армении
26 июля 2021, 11:40
Конец «медового месяца»: почему снизился рейтинг одобрения американцами политики Байдена
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2021, 01:40
В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт»
23 июля 2021, 06:45
Дата с намёком: США и Германия объявили войну России. Пока газовую
25 июля 2021, 01:50
Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
23 июля 2021, 03:05
Украина без Крыма исчезла с сайта Олимпиады
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.