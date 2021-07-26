Первый президент Украины после успешной операции попал на ИВЛ

Источники в окружении первого украинского лидера сообщили, что политика подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Леонид Кравчук в конце июня перен ёс операцию на сердце. По информации источников украинских медиа, хирургическое вмешательство он перенёс успешно.

Однако, по нынешним сведениям, Кравчук находится на ИВЛ. Собеседники "24 канала" рассказали, что политик уже почти месяц находится в реанимации.

Детальных сведений о состоянии здоровья Кравчука не приводится. Пресс-служба экс-президента пока не комментирует появившиеся в СМИ новости о первом лидере Украины.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.