Первый президент Украины поддержал закрытие страны на карантин

Введенный президентом Украины Владимиром Зеленским карантин на территории страны является правильным решением. Об этом заявил экс-глава Украины Леонид Кравчук в интервью Федеральному агентству новостей.

«Абсолютно верное решение. Закрылась не только Украина: закрылось множество стран мира. Ученые предупреждают, показывает опыт: остановить эту эпидемию, пока нет лекарств от нее, нельзя иначе, кроме как ограничив контакты, встречи людей, проведение массовых мероприятий», — говорит бывший украинский президент.

По словам Кравчука, сейчас нужно дать возможность медикам действовать соответствующе.

Собеседник ФАН также напомнил, что Верховная рада Украины приняла решение о введении штрафов и даже лишении свободы для тех людей, которые будут нарушать карантин.

«Карантин — это необходимые условия, которые будут установлены в стране для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Жизнь людей — это самое главное. Все другое должно быть подчинено недопущению массового распространения этого тяжелого заболевания», — заключил первый украинский президент.

Ранее власти Украины объявили о введении в стране карантинных мер. Так, в Киеве будут работать только АЗС, продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. Междугороднее сообщение в стране приостановлено. Ограничена и работа городского транспорта. Так, в Киеве и Харькове не будет работать метрополитен, а пассажиры в автобусах, троллейбусах и трамваях смогут зайти в салон только в медицинских масках.

По состоянию на вечер вторника, 17 марта, на Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них — в Житомирской и Черновицкой областях — летальные.

Полный текст интервью с Леонидом Кравчуком читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.