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Первый президент Украины поддержал закрытие страны на карантин
18 марта 2020, 20:35 • 41 • Украина
Введенный президентом Украины Владимиром Зеленским карантин на территории страны является правильным решением. Об этом заявил экс-глава Украины Леонид Кравчук в интервью Федеральному агентству новостей.
По словам Кравчука, сейчас нужно дать возможность медикам действовать соответствующе.
Собеседник ФАН также напомнил, что Верховная рада Украины приняла решение о введении штрафов и даже лишении свободы для тех людей, которые будут нарушать карантин.
Ранее власти Украины объявили о введении в стране карантинных мер. Так, в Киеве будут работать только АЗС, продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. Междугороднее сообщение в стране приостановлено. Ограничена и работа городского транспорта. Так, в Киеве и Харькове не будет работать метрополитен, а пассажиры в автобусах, троллейбусах и трамваях смогут зайти в салон только в медицинских масках.
По состоянию на вечер вторника, 17 марта, на Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них — в Житомирской и Черновицкой областях — летальные.
Полный текст интервью с Леонидом Кравчуком читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.
Автор: Даниил Куперницкий
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