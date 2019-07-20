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Первый президент Украины отдал решение по Донбассу в руки Кремля: "Без предварительных условий"

20 июля 2019, 22:24  •  108 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Царьградом оценил шансы на прекращение войны на Донбассе и назвал условия, при которых возможен мирный сценарий. По мнению политика, ключевую роль должен сыграть Кремль.
По мнению Леонида Кравчука, если Кремль не будет идти навстречу и пытаться изучить возможные настроения и варианты, ничего не выйдет.
"Нужно подумать, а достаточно ли Минских соглашений. Какова роль США, Великобритании и Европы? Если это не будет учтено, а будут заявлять, как я сейчас слышу от пресс-секретаря Путина – "мы, дескать, ждем, что покажут действия Зеленского", прогресса ожидать не стоит", - уверен Кравчук.
На Украине, по его мнению, "дружеские шаги" России не должны восприниматься как ирония. Для этого нужны конкретные действия. К примеру, обмен пленных "всех на всех",
"Надо решить пошаговые вопросы, которые засвидетельствуют для народов Украины и России и для политических сил, что сделаны первые шаги. Если их нет, даже не идёт разговора о том, чтобы начать какие-то диалоги. Если Зеленский в этих условиях встанет и скажет: "Я хочу вот это…", ему скажут: "Ты что? Белены объелся, что ли?", - подчеркивает Кравчук.
Он отметил, что сторонам необходимо договариваться на нормальных условиях, без предварительных условий. Поэтому Зеленский должен получить сигналы из Кремля о возможности решения вопроса.

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