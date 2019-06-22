Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из-за летней жары украинцы неожиданно могут остаться без электричества
"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилис...
«Раздувание страхов»: почему польские политики и СМИ вновь говорят о «российской...
Приговор Зеленскому: Крым оказался туристическим раем для украинцев, а не военно...
Главная / Политика

Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"

22 июня 2019, 08:39  •  322 • Политика
Весьма резко высказался в адрес нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды первый глава государства Леонид Кравчук. Он в прямом эфире украинского телеканала отчитал действующего президента, подчеркнув, что тому нельзя позволять своим подчинённым высказываться от его имени. Сделал замечание Кравчук и по поводу работы в администрации, которая построена за счёт олигархов. "Это падение ниже некуда", - возмутился экс-президент.
"Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору", - в прямом эфире телеканала NewsOne заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Его возмутило то, какую свободу действующий глава государства Владимир Зеленский даёт членам своей команды. Кравчук отметил, что у него было жёсткое правило по отношению к своим советникам и прочим чиновникам из администрации:
"Ваша роль и слова – только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь", - так поставил вопрос Кравчук, когда был во главе Украины.
То, что происходит сегодня, а также то, что происходило при Петре Порошенко и при Леониде Кучме, он считает "недоразумением", когда глава администрации и советники говорят от себя.
"Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить", - пояснил свою мысль Кравчук.
Кроме того, отчитал он в прямом эфире Зеленского и за его жалобу на работу в администрации. Кравчук подчеркнул - "не может президент говорить безответственно ни единого слова".
"Что значит трудно? Идите в шахту", - предложил он Зеленскому.
Возмущение политика вызвало и место, где предполагается обосноваться глава государства.
"Президент Украины будет сидеть в Администрации, которая построена за счет олигархов. Это падение ниже некуда", - подчеркнул Кравчук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



322
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 16:24
Оппозиция ликует: Протесты вынудили уйти в отставку председателя парламента Грузии
21 июня 2019, 13:09
Действиями напавших на русских в Грузии руководили кураторы с Запада - Гаврилов
21 июня 2019, 13:09
"Балансирование на грани войны". В МИД РФ тонко "укололи" Вашингтон
21 июня 2019, 20:54
Медведев назвал передергиванием попытки свалить на Россию вину за происходящее в Грузии
21 июня 2019, 14:24
Захарова назвала провокацией радикалов беспорядки в Тбилиси
21 июня 2019, 19:39
 "За 10 минут до…": Трамп подтвердил готовность отдать приказ об ударах по Ирану
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в деле о крушении МН17 "Хмурый" ответил Нидерландам
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
21 июня 2019, 09:54
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
18 июня 2019, 16:54
Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
16 июня 2019, 21:12
Россия начала производство двигателей для Японии. На очереди Франция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.