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Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
22 июня 2019, 08:39 • 322 • Политика
Весьма резко высказался в адрес нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды первый глава государства Леонид Кравчук. Он в прямом эфире украинского телеканала отчитал действующего президента, подчеркнув, что тому нельзя позволять своим подчинённым высказываться от его имени. Сделал замечание Кравчук и по поводу работы в администрации, которая построена за счёт олигархов. "Это падение ниже некуда", - возмутился экс-президент.
"Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору", - в прямом эфире телеканала NewsOne заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Его возмутило то, какую свободу действующий глава государства Владимир Зеленский даёт членам своей команды. Кравчук отметил, что у него было жёсткое правило по отношению к своим советникам и прочим чиновникам из администрации:
"Ваша роль и слова – только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь", - так поставил вопрос Кравчук, когда был во главе Украины.
То, что происходит сегодня, а также то, что происходило при Петре Порошенко и при Леониде Кучме, он считает "недоразумением", когда глава администрации и советники говорят от себя.
"Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить", - пояснил свою мысль Кравчук.
Кроме того, отчитал он в прямом эфире Зеленского и за его жалобу на работу в администрации. Кравчук подчеркнул - "не может президент говорить безответственно ни единого слова".
"Что значит трудно? Идите в шахту", - предложил он Зеленскому.
Возмущение политика вызвало и место, где предполагается обосноваться глава государства.
"Президент Украины будет сидеть в Администрации, которая построена за счет олигархов. Это падение ниже некуда", - подчеркнул Кравчук.
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