Первый премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар подверг критике работу нынешних властей страны в вопросах диалога с Россией. Основатель партии центристов заявил, что действовать так, как это делают современные эстонские власти, "не умно".

Эдгар Саависар заявил, что Эстонии не следует постоянно подавать России отрицательные сигналы. Лучше поддерживать с восточным соседом добрососедские отношения и всячески ладить с Россией.

Также Саависар отметил большую роль, которую сыграли лидеры России 1990-х годов в установлении независимости Эстонии. При этом Саависар заявил, что не хотел был переоценивать роль в обретении страной суверенитета таких деятелей, как первый президент России Борис Ельцин или экс-глава Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

Ранее действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с 2035 года в Эстонии прекратится обучение на русском языке. Также она подчеркнула, что страна продолжит следить за действиями России в Донбассе.