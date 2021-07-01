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Первый премьер Эстонии рассказал, чего не стоить делать с Россией
01 июля 2021, 17:40 • 227 • Политика
Первый премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар подверг критике работу нынешних властей страны в вопросах диалога с Россией. Основатель партии центристов заявил, что действовать так, как это делают современные эстонские власти, "не умно".
Эдгар Саависар заявил, что Эстонии не следует постоянно подавать России отрицательные сигналы. Лучше поддерживать с восточным соседом добрососедские отношения и всячески ладить с Россией.
Также Саависар отметил большую роль, которую сыграли лидеры России 1990-х годов в установлении независимости Эстонии. При этом Саависар заявил, что не хотел был переоценивать роль в обретении страной суверенитета таких деятелей, как первый президент России Борис Ельцин или экс-глава Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.
Ранее действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с 2035 года в Эстонии прекратится обучение на русском языке. Также она подчеркнула, что страна продолжит следить за действиями России в Донбассе.
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