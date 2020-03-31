"Первый после Бога". Недисциплинированный герой

Маринеско Александр Иванович (1913 – 1963), капитан 3-го ранга, командир подводной лодки С-13 Краснознаменного Балтийского флота, Герой Советского Союза (1990).

© РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза

Тридцатого января 1945 года Маринеско провел "атаку века". Подлодка С-13 под его командованием потопила в районе Данцига фашистский суперлайнер "Вильгельм Густлофф". Это корабль самого большого водоизмещения, уничтоженный нашими моряками во время войны...

На борту немецкого корабля находилось 10 с лишним тысяч человек, в том числе большое количество подводников, высшие чины СС. Сразу скажу: погибло и большое число беженцев из Восточной Пруссии. Но "Вильгельм Густлофф" был военной плавбазой, имел все атрибуты военного судна, орудия, а значит, являлся законной военной целью, что бы ни говорили позднее некоторые западные, да и российские "правдорубы". Кстати, немецкие историки признают, что "Густлофф" был военным судном, покрашенным к тому же в камуфляж. Красного креста на борту корабля не было. Впрочем, как мы знаем, сами фашисты уничтожали советские суда и с красным крестом.

А спустя 11 дней Маринеско торпедировал еще один большой корабль – "Генерал Штойбен", который служил гостиницей для высших офицеров Кригсмарине, а также плавучим госпиталем.

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Потом говорили, что якобы Гитлер объявил Маринеско "личным врагом". Вряд ли. Хотя вполне мог: Александр Иванович – рекордсмен среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов Третьего рейха.

А вот у своего флотского начальства Маринеско был на плохом счету, аттестовался как крайне недисциплинированный офицер. Поэтому за уничтожение "Вильгельма Густлоффа" он получил не Звезду Героя, а Орден Красного Знамени. Маринеско, естественно, обиделся, ушел в загул. Его сняли с должности командира С-13, потом понизили в воинском звании и назначили командовать тральщиком. А сразу же по окончании войны с треском вышибли на "гражданку". В общем, как писал Константин Симонов в поэме "Суворов" – на войне:

Здесь штык ценней, чем галуны,

Здесь даже ротный бросил драться.

Как мир, так – "сукины сыны",

А как война, так сразу – "братцы".

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В мирное время флотское начальство больше говорило не про потопленные Маринеско "когда-то" фашистские корабли, а про нарушения им дисциплины. Еще в связи с этим вспоминается эпизод из фильма Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Костя Иночкин в детских фантазиях пожертвовал свою редкую, 33-ю, группу крови директору пионерлагеря Дынину, которого блестяще сыграл Евгений Евстигнеев. А тот вместо благодарности говорит: "Иночкин! Ты был для меня кровным врагом. А сейчас стал кровным братом... Но в лагерь я все равно тебя не верну. Не-а. Ты купался не в положенном месте! Ну, а что делать"...

Последние годы жизни Маринеско страдал хроническим алкоголизмом. Его ежедневно можно было видеть в пивных Ленинграда, где он был известен как "Сашка-подводник". Флотские сослуживцы легендарного командира С-13 сумели выхлопотать ему персональную военную пенсию, уговорили пройти курс лечения. Но было поздно. Маринеско умер в 1963 году в возрасте 50-ти лет...

© Фото : Минобороны России Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович

Адмирал Николай Герасимович Кузнецов, который, кстати, отдал приказ о разжаловании Маринеско, позднее напишет: "В сложной и беспокойной натуре командира "С-13" высокий героизм, отчаянная храбрость уживались с множеством недостатков и слабостей. Сегодня он мог совершить героический подвиг, а завтра – опоздать на свой корабль, готовящийся к выходу на боевое задание, или каким-либо другим образом грубо нарушить воинскую дисциплину. К многочисленным серьезным проступкам Маринеско на службе и в быту я, как адмирал, отношусь совершенно определенно – отрицательно. Но зная его смелость, решительность и умение добиваться крупных боевых успехов, я готов многое простить ему и воздать должное за его заслуги перед Родиной".

И все-таки простые военные моряки добились того, чтобы Маринеско, пусть и посмертно, в 1990 году, присвоили заслуженное им звание Героя Советского Союза. А в 2005 году на экраны вышел фильм "Первый после Бога". Его главный герой капитан Маринин, конечно же, не реальный Маринеско, но все-таки, думается, что создатели фильма в качестве прообраза имели в виду именно легендарного подводника-аса.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik