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Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств

20 ноября 2020, 00:40  •  83 • В мире
Перед пандемией коронавируса склонилось одно из самых стойких государств. За год присутствия коронавируса SARS-CoV-2 у людей в этой стране не было ни одного случая заражения. Первый пошёл…
Самоа оставалось чуть ли не единственным государством на планете, где коронавирус не был выявлен ни у одного человека. Но теперь всё изменилось.
Издание Samoa Observer сообщило о первом случае заражения. По словам премьер-министра Самоа Туилаэпу Саилеле Малиелегаои первый COVID-пациент - моряк. Его случай завозной. Мужчина привёз заразу из Новой Зеландии, а именно из города Окленд.
Пациента сразу же изолировали. Первый тест на коронавирус у него оказался положительным, второй, взятый через несколько часов, - отрицательным.
Моряк будет оставаться под наблюдением врачей в стационаре.
А между тем число заражённых COVID-19 превысило 56 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в 04:25 на планете выявлен 56 166 387-ой инфицированный. Умерло свыше 1,3 миллиона человек. Самая напряжённая ситуация в США. Там COVID-19 обнаружен более чем у 11 миллионов жителей. Дальше в списке идут Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия, Колумбия и Мексика. В остальных странах инфицированных пока меньше миллиона.

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