Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств

Самоа оставалось чуть ли не единственным государством на планете, где коронавирус не был выявлен ни у одного человека. Но теперь всё изменилось.

Издание Samoa Observer сообщило о первом случае заражения. По словам премьер-министра Самоа Туилаэпу Саилеле Малиелегаои первый COVID-пациент - моряк. Его случай завозной. Мужчина привёз заразу из Новой Зеландии, а именно из города Окленд.

Пациента сразу же изолировали. Первый тест на коронавирус у него оказался положительным, второй, взятый через несколько часов, - отрицательным.

Моряк будет оставаться под наблюдением врачей в стационаре.

А между тем число заражённых COVID-19 превысило 56 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в 04:25 на планете выявлен 56 166 387-ой инфицированный. Умерло свыше 1,3 миллиона человек. Самая напряжённая ситуация в США. Там COVID-19 обнаружен более чем у 11 миллионов жителей. Дальше в списке идут Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия, Колумбия и Мексика. В остальных странах инфицированных пока меньше миллиона.