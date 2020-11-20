|
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40 • 83 • В мире
Перед пандемией коронавируса склонилось одно из самых стойких государств. За год присутствия коронавируса SARS-CoV-2 у людей в этой стране не было ни одного случая заражения. Первый пошёл…
Самоа оставалось чуть ли не единственным государством на планете, где коронавирус не был выявлен ни у одного человека. Но теперь всё изменилось.
Издание Samoa Observer сообщило о первом случае заражения. По словам премьер-министра Самоа Туилаэпу Саилеле Малиелегаои первый COVID-пациент - моряк. Его случай завозной. Мужчина привёз заразу из Новой Зеландии, а именно из города Окленд.
Пациента сразу же изолировали. Первый тест на коронавирус у него оказался положительным, второй, взятый через несколько часов, - отрицательным.
Моряк будет оставаться под наблюдением врачей в стационаре.
А между тем число заражённых COVID-19 превысило 56 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в 04:25 на планете выявлен 56 166 387-ой инфицированный. Умерло свыше 1,3 миллиона человек. Самая напряжённая ситуация в США. Там COVID-19 обнаружен более чем у 11 миллионов жителей. Дальше в списке идут Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия, Колумбия и Мексика. В остальных странах инфицированных пока меньше миллиона.
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2020, 20:55
|
16 ноября 2020, 00:25
|
16 ноября 2020, 15:05
|
14 ноября 2020, 02:35
|
15 ноября 2020, 21:40
|
18 ноября 2020, 20:15
|
18 ноября 2020, 09:15