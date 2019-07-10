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Первый полуфинал Свитолиной, две победы Уильямс, сенсация Стрыцовой: итоги девятого дня Уимблдона
10 июля 2019, 02:09 • 19 • Украина
На Уимблдоне состоялись четвертьфинальные матчи женского одиночного разряда. Серена Уильямс одержала победу в трёх сетах над соотечественницей Элисон Риске. Следующей соперницей американки станет единственная несеяная участница Барбора Стрыцова из Чехии. Украинка Элина Свитолина смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема, отыгравшись со счёта 2:5 в первом сете матча с Каролиной Муховой. Ещё одной теннисисткой в четвёрке лучших стала румынка Симона Халеп.
AFP © GLYN KIRK
Выход Уильямс из «группы смерти»
Серена Уильямс стала победительницей в своей четверти турнирной сетки, которую многие специалисты оценивали как самую сложную по итогам жеребьёвки. Именно ей удалось выйти в полуфинал вместо первой ракетки мира Эшли Барти, прошлогодней чемпионки Уимблдона Анжелики Кербер, Марии Шараповой, Белинды Бенчич и ещё нескольких теннисных звёзд, к которым можно было причислить и соперницу по четвертьфиналу.
Хотя американка Элисон Риске не занимает высоких позиций в рейтинге WTA, она могла считаться опасной соперницей для Уильямс. Перед Уимблдоном она выиграла травяной турнир в Росмалене, а уже в Англии выбила из борьбы Барти и Бенчич. Однако ни разу 55-й ракетке мира, которая на следующей неделе поднимется на 18 мест, не удавалось выиграть малой кровью. Каждая её встреча на пути к Уильямс продолжалась три сета, а в общей сложности она провела на корте на четыре часа больше.
Уильямс, заработавшая за карьеру больше призовых, чем все другие участницы четвертьфинала вместе, выиграла первую партию, хотя дважды ей приходилось отыгрываться с брейка. Риске не сдалась и во втором сете приложила максимум усилий, чтобы бывшая первая ракетка мира ни разу не выиграла на приёме. Теннисистки брали гейм за геймом на своей подаче, пока в девятом розыгрыше Риске всё-таки не сделала брейк и тут же успешно подала на сет. Она стала первой за полвека теннисисткой, которой предстояло провести пять трёхсетовых поединков со старта Уимблдона.
Сил на концовку матча Риске всё-таки не хватило. Она отыграла ранний брейк Уильямс, но затем проиграла три гейма подряд. 23-кратная победительница турниров Большого шлема вышла в полуфинал Уимблдона, из которого она в 10 случаях из 11 проходила дальше.
Вторая победа Уильямс за день
Вскоре после победы над Риске Уильямс вернулась на корт. Она должна была провести матч второго круга микста вместе с Энди Марреем. Британско-американскому дуэту противостояли француз Фабрис Мартен и другая представительница США Ракель Атаво.
Второй матч за день вовсе не стал для Уильямс тяжёлым испытанием. Этой встречей она воспользовалась для того, чтобы лишний раз потренировать приём — в этом аспекте игры она уступает остальным одиночницам, продолжающим борьбу за титул. Бывшая первая ракетка мира не раз забивала мячи после подачи Мартена, а однажды даже отбила мяч, летевший со скоростью 220 км/ч.
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