|
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
17 февраля 2022, 09:45 • 276 • Политика
Первый олимпийский медалист Украины Александр Абраменко нарушил сразу два "запрета" Киева.
33-летний украинский спортсмен стал серебряным призёром в мужской лыжной акробатике. Золото выиграл представитель Китая, а бронзу - русский спортсмен. Стоит отметить, что украинский спортсмен после успешного выступления пожал руку и обнялся с русским коллегой. Абраменко уже неоднократно заявлял, что они с Ильёй Буровым друзья.
Вторым моментом стало интервью украинца на чистом русском языке. Видео выложила в своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева, поздравив спортсмена с победой.
"Поздравляю Александра с победой! И очень надеюсь, что его не вызовут на допрос в СБУ", - написала она.
Отметим, что в прошлом году Абраменко заявил о том, что Москва и Киев должны дружить, а в совместных фото русских и украинских спортсменов нет ничего плохого. По его словам, простым людям делить нечего и к тому же транслируемое на Украине "Россия - агрессор" для него не является очевидным. В интервью спортсмен заявил о том, что не разделяет мнения о том, что во всём виновата Россия.
Вероятно, после "воспитательной беседы" с украинскими спецслужбами Абраменко буквально через несколько дней после этого интервью заявил о том, что его неправильно поняли, а журналисты якобы выкрутили слова так, как захотели. К тому же он заявил о том, что добро на публикацию статьи не давал.
"Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины", - заявил он.
Подпишитесь на нас
276
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 февраля 2022, 21:50
|
13 февраля 2022, 18:50
|
11 февраля 2022, 09:05
|
15 февраля 2022, 01:10
|
16 февраля 2022, 05:45
|
13 февраля 2022, 17:05
|
14 февраля 2022, 02:25