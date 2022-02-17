Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева

Первый олимпийский медалист Украины Александр Абраменко нарушил сразу два "запрета" Киева.

33-летний украинский спортсмен стал серебряным призёром в мужской лыжной акробатике. Золото выиграл представитель Китая, а бронзу - русский спортсмен. Стоит отметить, что украинский спортсмен после успешного выступления пожал руку и обнялся с русским коллегой. Абраменко уже неоднократно заявлял, что они с Ильёй Буровым друзья.

Вторым моментом стало интервью украинца на чистом русском языке. Видео выложила в своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева, поздравив спортсмена с победой.

"Поздравляю Александра с победой! И очень надеюсь, что его не вызовут на допрос в СБУ", - написала она.

Отметим, что в прошлом году Абраменко заявил о том, что Москва и Киев должны дружить, а в совместных фото русских и украинских спортсменов нет ничего плохого. По его словам, простым людям делить нечего и к тому же транслируемое на Украине "Россия - агрессор" для него не является очевидным. В интервью спортсмен заявил о том, что не разделяет мнения о том, что во всём виновата Россия.

Вероятно, после "воспитательной беседы" с украинскими спецслужбами Абраменко буквально через несколько дней после этого интервью заявил о том, что его неправильно поняли, а журналисты якобы выкрутили слова так, как захотели. К тому же он заявил о том, что добро на публикацию статьи не давал.

"Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины", - заявил он.