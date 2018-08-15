Первый МиГ-35 поступит в ВКС уже в конце года

В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что новейшие истребители МиГ-35 поступят в распоряжение Минобороны России с опережением сроков госзаказа.

Новейшие многоцелевые истребители МиГ-35 начнут поступать в российские Военно-космические силы раньше назначенного срока. Подобное опережение сроков стало возможным благодаря новой производственной модели, опробованной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) в тендеме с Минобороны России.

Напомним, что именно ОАК собирает для оборонного ведомства данную модель самолетов в рамках госзаказа. О факте опережения графика сообщает президент компании Юрий Слюсарь.

Он также уточнил, что свои первые МиГ-35 министерство обороны и ВКС получат уже в конце текущего года. Всего первая партия поставок включает в себя шесть истребителей.

«По МиГ-35 мы, кстати, впервые опробуем с Минобороны модель так называемых опережающих поставок. Это позволит нам сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны – получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа», — рассказал Слюсарь.

Его слова приводит газета «Ведомости».