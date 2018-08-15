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Первый МиГ-35 поступит в ВКС уже в конце года

15 августа 2018, 05:09  •  27 • Политика
В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что новейшие истребители МиГ-35 поступят в распоряжение Минобороны России с опережением сроков госзаказа.
Новейшие многоцелевые истребители МиГ-35 начнут поступать в российские Военно-космические силы раньше назначенного срока. Подобное опережение сроков стало возможным благодаря новой производственной модели, опробованной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) в тендеме с Минобороны России.
Напомним, что именно ОАК собирает для оборонного ведомства данную модель самолетов в рамках госзаказа. О факте опережения графика сообщает президент компании Юрий Слюсарь.
Он также уточнил, что свои первые МиГ-35 министерство обороны и ВКС получат уже в конце текущего года. Всего первая партия поставок включает в себя шесть истребителей.
«По МиГ-35 мы, кстати, впервые опробуем с Минобороны модель так называемых опережающих поставок. Это позволит нам сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны – получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа», — рассказал Слюсарь.
Его слова приводит газета «Ведомости».

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