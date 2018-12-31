Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

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В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.

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Как информирует УНН, им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. 31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания. Выдвижение кандидатов и подача документов будут проводиться до 3 февраля 2019 года.