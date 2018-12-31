Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Снега вместо песка: Порошенко после шквала критики изменил место празднования Н...
Бухарест обвиняет румынских венгров в сепаратизме
"Минскнаш": Украинская "Страна" выпустила материал о российс...
Порошенко назвал 2018 год для Украины «насыщенным событиями»
Главная / Украина

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

31 декабря 2018, 14:54  •  150 • Украина
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
 
© ihorshevchenko.win
 

Как информирует УНН, им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания. 

Выдвижение кандидатов и подача документов будут проводиться до 3 февраля 2019 года. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

150
Источник
Похожие новости
31 декабря 2018, 14:54
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
31 декабря 2018, 11:39
«Действия Киева бьют рикошетом по обычным гражданам»: чего достигло руководство Украины в 2018 году
29 декабря 2018, 23:54
«Хотят политизировать вопрос Керченского пролива»: Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море

31 декабря 2018, 14:54
Патриарх Кирилл предостерёг Варфоломея от общения с раскольниками
30 декабря 2018, 19:24
СМИ рассказали, где Порошенко встретит Новый год
31 декабря 2018, 01:54
«Возможность поддержать плачевную экономику Украины»: «Нафтогаз» назвал объём финансовых претензий к «Газпрому»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.12.18
31 декабря 2018, 02:09
С России снять санкции, Украине внести свой вклад в мирный процесс: Канцлер Австрии в...
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
31 декабря 2018, 02:09
"Минскнаш": Украинская "Страна" выпустила материал о российской &...
31 декабря 2018, 02:09
Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских ракет на...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
25 декабря 2018, 22:39
"Яка гарна новина, трепещи провокатор в Киеве": В Сети восхитились бомбардировщиками РФ под Ростовом
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который никуда не полетел
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущих из-под Горловки военных
25 декабря 2018, 03:10
В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.