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Первый канал повторит в феврале фильм Оливера Стоуна о президенте Путине

05 февраля 2018, 23:39  •  52 • Украина

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый канал повторно покажет 12-15 февраля в 22:30 мск документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. Телепроект вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года.

"Первый канал представляет 4-серийный документальный фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна "Путин", - сказали в понедельник в пресс-службе Первого. - В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет".

В беседах с режиссером Владимир Путин дал оценку состоянию российско-американских отношений, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

"Фильм предлагает зрителю портрет российского лидера - одного из самых влиятельных игроков на мировой политической арене - во всей его сложности и полноте, - отметили в пресс-службе. - В фильме использована хроника ключевых событий, о которых шла речь в интервью".

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